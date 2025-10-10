L'ambassadeur de l'Irak au Maroc exprime l'estime de son pays pour le rôle pionnier de SM le Roi dans le soutien à la cause palestinienne

L'ambassadeur de la République de l'Irak au Royaume du Maroc, Haider Al-Barrak, a fait part, jeudi à Rabat, de l'estime de son pays pour le rôle pionnier de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, dans le soutien à la cause palestinienne et pour celui de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans la protection de la Ville Sainte et la préservation de son héritage religieux et civilisationnel.



Lors de sa visite au siège de l'Agence, le diplomate irakien a exprimé la fierté de son pays d'être membre du Comité Al-Qods, soulignant que la cause palestinienne se trouve au coeur des préoccupations de l'Irak et que le peuple irakien a consenti de lourds sacrifices en sa faveur, indique un communiqué de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

L'ambassadeur irakien a exprimé le souhait d’apporter tout le soutien possible aux efforts de l’Agence à Al-Qods et en Palestine, ajoute le communiqué.



Pour sa part, le directeur en charge de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Cherkaoui, a présenté à cette occasion un bilan de l’action de l’Agence, sous la Supervision directe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, soulignant la continuité des missions humanitaires de l'Agence malgré des conditions difficiles.



M. Cherkaoui a également rappelé que l’Agence avait récemment annoncé le lancement de sa saison sociale et économique à Al-Qods 2025-2026, et la programmation de nouveaux projets de développement et d’action humanitaire d’une valeur d’environ deux millions de dollars pour le dernier trimestre de l’année en cours.

