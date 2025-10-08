Epson et le FIAV forment de jeunes créateurs marocains aux technologies de projection etde vidéomapping

Epson, en partenariat avec le Festival International de l’Art Vidéo (FIAV) porté par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik – Université Hassan II de Casablanca, organise, les 6 & 7 octobre 2025 à l’École Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca(ESBAC), une formation sur les technologies professionnelles de projection et de mapping.



Près d’une trentaine d’étudiants issus de six établissements publics et privés présenteront ensuite leurs projets de vidéo mapping à la Cathédrale Sacré Cœur, lors de la 31ᵉ édition du FIAV qui se tiendra du 10 au 15 novembre 2025.



Une formation intensive pour maîtriser les technologies Pro AV



Réunissant la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik, l’École Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca (ESBAC), l’École Nationale Supérieure d’Art et de Design (ENSAD), la Faculté des Sciences Ben M’sik, l’Institut IHB Art Média et Collège La Salle, ce programme permet à des étudiants d’horizons variés de travailler ensemble autour des techniques de projection et de mapping vidéo.



Un tremplin créatif et professionnel



À l’issue de la formation, les participants, regroupés par équipes, développeront des projets de mapping qu’ils présenteront au public du FIAV.

Le groupe gagnant sera distingué lors de la cérémonie d’ouverture du festival.

Cette expérience constitue un véritable tremplin professionnel pour ces créateurs en herbe

ainsi qu’une belle opportunité de networking avec des artistes internationaux.



Convaincu du potentiel créatif des jeunes talents marocains, Epson renforce son engagement en offrant cette formation inédite, fruit de cinq années de partenariat avec le FIAV. Cette initiative reflète la philosophie d’Epson, qui place l’éducation et la stimulation de la créativité des jeunes au cœur de ses technologies, alliant innovation, compacité et efficacité énergétique.



« Nous sommes particulièrement fiers de renforcer notre partenariat avec la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik et avec le FIAV, une exceptionnelle plateforme d’expression et de création artistique qui permet aux étudiants issus de plusieurs établissements publics et privés de développer leurs projets de mapping vidéo et d’explorer de nouvelles formes de créativité. » déclare Zakaria Eddoumi, Account Manager pour la gamme vidéoprojecteurs.



« Porté par notre faculté depuis plus de trente ans, le FIAV, festival international de référence, offrira un espace unique de création et d’expression artistique aux jeunes artistes provenant d’établissements publics et privés.»souligne Leila Maziane, Doyenne de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M'sik Casablanca, Présidente du festival International d’Art Vidéo de Casablanca.



« Nous nous réjouissons de notre partenariat avec Epson, dont le soutien et les technologies de pointe permettront aux étudiants de développer leurs projets de mapping vidéo et d’explorer de nouvelles formes de créativité. » ajoute Majid Seddati, Directeur du festival International d’Art Vidéo de Casablanca.