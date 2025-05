Le défilé de la "Caftan Week 2025" célèbre le Sahara marocain

Le rideau est tombé, samedi soir à Marrakech, sur la 25e édition de la "Caftan Week", avec un grand défilé célébrant le Sahara marocain, avec la participation de 14 créateurs de renom et des passionnés de mode, consacrant ainsi le Maroc comme référence mondiale du caftan.



Organisé par le magazine "Femmes du Maroc", cet événement emblématique, tenu cette année sous le thème "Sahara, héritage en couture", a transformé la Cité ocre en capitale de la haute couture marocaine, à travers une immersion poétique dans l'univers du Sud, des dunes aux bijoux traditionnels, en passant par les étoffes inspirées des oasis.



Le défilé de clôture a offert un spectacle envoûtant, où se sont succédé sur le podium des pièces uniques conjuguant modernité et traditions sahraouies, témoignant du savoir-faire inestimable des artisans marocains et de la créativité des designers ayant puisé leur inspiration dans le patrimoine du Sahara marocain.



S'exprimant à cette occasion, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a souligné que "le Maroc est aujourd’hui une référence mondiale du caftan, un patrimoine vivant qui contribue au rayonnement culturel du Royaume à l’international".



Elle a, à cet effet, tenu à féliciter les artisans marocains qui travaillent d’arrache-pied pour créer des pièces d’une rare beauté, en perpétuant des traditions séculaires tout en les réinventant.



De son côté, Ichrak Moubsit, directrice du magazine "Femmes du Maroc", a relevé que cette édition anniversaire a été "marquée par une volonté forte de valoriser les métiers du Sud marocain et de mettre en lumière des trésors souvent méconnus du grand public".



Dans une déclaration à la MAP, elle a salué "la diversité des créations présentées et l’engagement des designers à transmettre un héritage précieux, à travers un dialogue constant entre tradition et innovation".



Cette 25e édition s’est distinguée par un programme riche comprenant des expositions de bijoux et de vêtements traditionnels sahraouis, des masterclasses, des rencontres entre professionnels de la mode et une mise en avant des métiers d’art portés par les femmes et hommes du Sahara marocain.



Lancée en 1996, la "Caftan Week" s’impose aujourd’hui comme une vitrine internationale du caftan marocain, une célébration de l’élégance, de l’identité et du génie artisanal, au service d’un patrimoine en perpétuelle réinvention.