Le coaching mental, un impératif pour les sportifs à l'heure du confinement

Avec le gel de l'ensemble des activités sportives dans le monde en raison de la pandémie de coronavirus, l'inquiétude et l'angoisse se sont emparées des sportifs professionnels qui essayent, tant bien que mal, de s'adapter à cette nouvelle donne, particulièrement après le report du plus grand événement sportif de l'année, les Jeux Olympiques de Tokyo.

Après l'annulation et le report de l'ensemble des compétitions dans le monde et au vu des mesures de précaution imposées pour lutter contre la propagation du coronavirus, les sportifs se sont retrouvés confinés chez eux, incapables de poursuivre leurs entraînements au plus haut niveau, d'où la crainte et l'incertitude de maintenir leur forme physique après la fin de cette crise sanitaire.

L'anxiété, que ressentent les sportifs dans ce contexte particulier, est une arme à double tranchant, car elle peut jouer un rôle de catalyseur, amenant l'athlète à s'armer physiquement et psychologiquement pour surmonter ce sentiment, comme elle peut, dans le cas contraire, être source de frustration et avoir un impact négatif sur le mental de l'athlète qui se répercute sur leur rendement.

Afin de contrecarrer les effets destructeurs de ce sentiment qui ronge les sportifs suite à la suspension des compétitions et le confinement, de nombreux clubs à travers le monde ont adopté des mesures spéciales en maintenant une communication régulière avec leurs joueurs afin de dissiper leurs inquiétudes face à cette pandémie qui continue de se propager. Le coaching mental demeure la meilleure option adoptée par les clubs, dans cette période difficile, pour apporter un soutien psychologique aux sportifs et les accompagner tout au long du confinement, où ils poursuivent leur entraînement, chacun selon la manière imposée par sa discipline sportive.

Dans ce sens, le président de l'Académie marocaine de coaching mental et sportif, Zakaria Benomar Fares, a indiqué que la crise sanitaire que traverse le monde actuellement a non seulement chamboulé la préparation et l'entraînement des sportifs mais a également affecté leur moral et leur mental, précisant que leur priorité demeure la bonne préparation physique et tactique et le maintien de leur forme physique et mentale. Face à cette situation inattendue, M. Benomar Fares a expliqué que l'intervention du coach mental devient urgente, afin de transformer la déception en opportunité d'atteindre le succès souhaité, notant que ce genre de coaching permet à tout athlète de gérer et contrôler ses émotions et de se motiver, et de se focaliser sur ses objectifs lors des prochaines échéances sportives. Le président de l'Académie a expliqué que le mental est essentiel dans la vie en général et pour les sportifs en particulier, notant que celui-ci leur permet de garder une grande concentration, se détendre et améliorer leurs performances en évitant le stress et les pensées négatives.

Interrogé sur le coaching mental au niveau national, M. Benomar Fares a fait savoir que la pratique reste très faible au Royaume, citant à titre d'exemple quelques rares expériences notamment de la Fédération royale marocaine de football et des Fédérations de golf et de tennis qui ont donné de bons résultats.

Il a, dans ce sens, souligné que l'Académie marocaine de coaching mental et sportif, créée en mai 2019, a travaillé à élargir la base des bénéficiaires du coaching mental au niveau national en signant plusieurs accords de partenariat avec l'Amicale des entraîneurs marocains, le club de football du Racing de Casablanca et le club de tennis du Tihad sportif.

Il a conclu que la création de cette académie nationale spécialisée dans ce domaine visait à faire face aux erreurs que pourraient commettre les clubs et les équipes nationales en raison de la faiblesse ou de l'absence d'un accompagnement mental des joueurs et des entraîneurs.