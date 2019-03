Le choc OCK-FAR débouche sur une issue de parité

Les Phosphatiers ont reçu, au Complexe OCP, les Militaires pour le compte de la 21ème journée du Botola Pro Maroc Telecom, avec l'intention d’enregistrer une deuxième victoire consécutive et de confirmer que celle de la précédente journée, devant le RCA, n'était pas due au hasard. Alors que les visiteurs cherchaient à surprendre les locaux sur leur terrain pour effacer leur défaite à domicile face au Youssoufia de Berrechid.

Le match s’est caractérisé par beaucoup de prudence et de méfiance de part et d’autre. A la 12’, Safsafi pénètre dans la surface de réparation et sert sur un plateau d’argent Abou Bakr Toungara qui bat le portier Lahouasli.

Les tentatives des locaux pour égaliser lors de la première période sont restées vaines.

Cette première mi-temps a connu l’envahissement du terrain par certains supporters khouribguis en colère, ce qui a contraint l’arbitre Yacoubi à arrêter le match jusqu'au retour du calme.

En seconde période, les Khouribguis ont tenté d’égaliser tandis que les visiteurs cherchaient à surprendre de nouveau les Phosphatiers et inscrire un deuxième but.

A la 76’, suite à une attaque rapide, le médian Mouaatani centre une balle en pleine surface de réparation, à la réception l’attaquant Khalid Hachadi, d’un superbe heading, loge le cuir au fond des filets de Borqadi.

Ainsi, la rencontre se solde par un score de parité équitable pour les deux équipes. Suite à ce résultat, les FAR occupent provisoirement la 7ème place avec 28 points, tandis que l’OCK se hisse au dixième rang avec 25 points au compteur.