Le choc ASFAR-Raja débouche sur un nul équitable

Clap de fin de la sixième journée de la Botola Pro D1 de football, avec la tenue mercredi au Complexe Moulay Abdellah à Rabat de la confrontation qui a mis aux prises l’ASFAR et le Raja. Un choc qui a tenu toutes ses promesses, sanctionné par un nul équitable, un partout. Le téléspectateur a pu suivre un match plein entre deux protagonistes dont chacun a eu droit à sa mi-temps de suprématie. L’ASFAR, sous la conduite de son nouvel entraîneur, le Belge Sven Vandenbroeck, n’a pas tardé à débloquer la situation, trouvant la faille dès la seconde minute de jeu par l’intermédiaire de Reda Slim.



L’ouverture du score d’entrée de jeu a fait beaucoup de bien aux Militaires qui n’ont pas lâché prise, se créant d’autres occasions qu’ils n’ont pu concrétiser. Lors du second half, le coach du Raja Jamal Sellami s’est vu dans l’obligation d’intégrer ses éléments clés, Soufiane Rahimi et Abdelilah Hafidi, pour que le cours de la partie change de direction. Et c’est un Raja aussi fringuant qu’efficace auquel l’on a eu droit, obligeant son adversaire à se recroqueviller en défense et à pousser ses assauts dans l’espoir de conserver le résultat. L’égalisation aurait pu avoir lieu sur penalty accordé puis annulé après recours à la VAR et il a fallu attendre la 74ème minute pour que Ben Malongo remette les pendules à l’heure et que ce classique se solde sur un nul équitable, en dépit du fait qu’il a coûté le fauteuil de leader au Raja (14 pts) occupé désormais par le rival wydadi (15 pts) qui, la veille, avait eu raison du FUS par 3 buts à 2. A propos du Wydad, faute d’être au Caire ce vendredi, il débarquera à Zemamra en vue de défier la Renaissance locale en prologue de la septième manche du championnat.



Il convient de signaler que ce match de la Botola, prévu à 15 heures, sera joué après que la rencontre de Ligue des champions entre le Wydad et le club sud-africain de Kaizer Chiefs a été reportée. Ajournée dans un premier temps par la CAF jusqu’au 28 courant au Caire, suite à une demande de Kaizer Chiefs, l’Union de football égyptien n’a pas tardé à réagir, prenant tout le monde de court, en affirmant que l’Egypte ne pourra plus accueillir ce match de C1 continentale. Voilà ce qui met dans l’embarras la Confédération africaine tenue de résoudre ce problème du moment où la FRMF et le Wydad avaient déjà satisfait la condition de la CAF en trouvant en l’espace de 24heures un terrain pour que cette rencontre de la première journée du groupe C de la Ligue des champions puisse avoir lieu. Retour au championnat national et cette partie qui opposera la RCAZ au Wydad, rencontre bien loin d’être gagnée d’avance pour les Rouges face à un adversaire qui patauge en bas du tableau et qui reste sur une défaite concédée face au DHJ.



La septième journée du championnat se poursuivra samedi avec la programmation des matches MATOCS (15h00), FUS-CAYB (17h15) et MCO-ASFAR (19h30). Quant aux rencontres dominicales, il y aura RSB-SCCM (15h00), RCOZ-DHJ (17h15) et MAS-HUSA (19h30), alors que la confrontation Raja-IRT a été décalée à jeudi soir à 19h30. Et ce en raison du match retour du dernier tour qualificatif à la phase de poules de la Coupe de la Confédération que le Raja devra disputer ce dimanche en déplacement contre le club tunisien de FC Monastir, sachant qu’à l’aller, les Verts s’étaient imposés sur le court score de 1 à 0.

Mohamed Bouarab