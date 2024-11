Le cheval "Ghasham" remporte le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI des pur-sang arabes

Le cheval "Ghasham", propriété d’Atlas Stud, a décroché le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI des pur-sang arabes, comptant pour la 10ème édition du Meeting international du Maroc des courses hippiques, dimanche à l'hippodrome Casablanca-Anfa.



Le cheval "Ghasham", monté par Amine Moughat, a remporté l'épreuve majeure de la deuxième journée de cette prestigieuse compétition, organisée par la Société Royale d'encouragement du cheval (SOREC). La première journée a été dédiée aux pur-sang anglais.



Le Grand Prix de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan des pur-sang arabes est revenu au cheval "Al Mambir Fal" propriété de Fal Stud et monté par Khalid Ibba.

Pour ce qui est du Grand Prix de SAR le Prince Moulay Rachid, il a été remporté par le cheval "Buraak" propriété de Mohamed Daissaoui et monté par Mohcine Lafram.

Quant à la Coupe du président des Emirats Arabes Unis, elle a été remportée par le cheval "Alataat", propriété de Mustapha Ahmed Teeka et monté par Khaled Miftah Alamari.



Le programme des compétitions a été marqué également par l’organisation du Prix du Jockey club de Turquie qui est revenu au cheval "Djayzam Maamora", propriété de Nour-Eddine Bajjou et monté par Ayoub Rayi, tandis que le cheval "Bazula Fal", propriété de Fal Stud et monté par Reda Moussa, a remporté le Prix de l’Association Royale marocaine des éleveurs de chevaux (ARMEC).



Dans une déclaration à la MAP, le directeur général de la Société Royale d’encouragement du cheval, Omar Skalli, a indiqué que la dixième édition du Meeting international du Maroc des courses hippiques, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été un succès à tous les égards, que ce soit au niveau organisationnel ou des résultats.



Il a fait remarquer que les Prix majeurs de SM le Roi Mohammed VI, de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid ont été remportés par des chevaux marocains, soulignant que ces bons résultats sont le résultat d'un excellent travail réalisé par tous les professionnels.



M. Skalli a relevé que les délégations étrangères ayant participé au Meeting international du Maroc des courses hippiques ont salué le haut niveau d'organisation de cette édition, soulignant que cette réussite pourrait donner un plus grand rayonnement au secteur équestre au Maroc en particulier, et à l'image du Royaume en général.



Au terme des compétitions, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed Bouari, le wali de la région Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia, et le gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa, Aziz Dadas ont respectivement remis aux vainqueurs les Grands Prix de SM le Roi Mohammed VI, de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid.



Le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI des pur-sang anglais a été remporté, samedi, par le cheval "Al Othmane", propriété de Mohammed Aziz Bennani, monté par Aziz Jabafi.



Le Meeting international du Maroc (MIM) des courses hippiques, dans sa dixième session, dont le programme comprenait 14 courses, dont 8 courses internationales, a connu la participation de cavaliers de haut niveau, à l'instar des éditions précédentes, et a été diffusé dans 20 pays, dont les Etats-Unis, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni, l’Irlande, la Belgique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Chypre, la Turquie, la Suède, la Côte d'Ivoire, l’Italie et la France.



Depuis son lancement en 2014, le MIM s’est imposé comme un rendez-vous incontournable, attirant chaque année des participants de renom et abritant des courses d’envergure. En se renouvelant et en innovant constamment, le MIM affirme la position du Maroc parmi les grandes nations de l’industrie hippique.