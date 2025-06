Le Wydad laminé par la Juve

Le Wydad Casablanca (WAC) a perdu face au club italien de la Juventus de Turin sur le score de 4 buts à 1, en match de la 2è journée du groupe G de la Coupe du monde des clubs, disputé dimanche au stade Lincoln Financial Field à Philadelphie.



La Juventus a ouvert la marque par un but contre son camp de Abdelmounaim Boutouil à la 6è minute de jeu. Malgré ce but précoce, le Wydad Casablanca a tenté de revenir au score grâce notamment à une frappe de Samuel Obeng (13è) arrêtée par le gardien de la Juventus.



Les hommes de Igor Tudor ont accentué l’écart par un deuxième but signé Kenan Yildiz (16è) qui a profité du débordement de la défense wydadie.

Les Rouge et Blanc se sont ressaisis et ont réussi à réduire l’écart grâce à Thembinkosi Lorch (25è) qui a reçu une belle passe décisive du capitaine Nordin Amrabat.

Devant des supporters intarissables, le Wydad a repris confiance, montré son visage offensif et accentué la pression sur les joueurs de la Juventus pour tenter d’égaliser, notamment par le biais de Guilherme Oliveira (35è).



En seconde période, les joueurs du Wydad ont réussi à faire montre d'une maitrise du jeu et d'une bonne répartition sur le terrain, malgré une frayeur avec une frappe de Andrea Cambiaso qui a buté sur le montant vertical (57è) et de Kolo Muani (62è).

Malgré leur combativité et leur envie de recoller au score, les Casablancais ont cédé à la 69è minute suite à un doublé de Kenan Yildiz.



Dusan Vlahovic a scellé le sort du match en creusant l’écart du point de pénalty (90+4è).

Pour son match de la troisième et dernière journée de la phase de groupes, le Wydad affrontera Al Ain des Emirats arabes unis, jeudi prochain au stade Audi à Washington (20h00 heure Maroc).



Résultats

Juventus-Wydad : 4-1

Manchester City-Al Aïn : 6-0

River Plate Monterrey : 0-0

Real Madrid-Pachuka : 3-1

Red Bull Salzbourg-Al Hilal : 0-0

Programme du mardi

02h00 : FC Porto-Al Ahly

02h00 : Inter Miami-Pallmeiras

20h00 : Aukland City-Boca Juniors

20h00 : Benfica-Bayern Munich.