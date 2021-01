Le Wydad joue son va-tout en Ligue des champions

Le second tour préliminaire de la Ligue des champions se poursuivra aujourd’hui avec la programmation des rencontres restantes qui s’annoncent comme une simple formalité pour quelques grosses cylindrées et comme des matches à haut risque pour d’autres écuries dont le Wydad. Les Rouges qui auraient tant aimé aborder ce match retour sans avoir la peur au ventre n’auront pas cette possibilité, puisqu’en accueillant ce soir à partir de 17 heures au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca le Stade Malien, ils seront dans l’obligation de remonter le retard du match aller, une défaite par 1 à 0. Surle papier, cela reste jouable mais à condition que le Wydad montre un visage digne d’un grand du football continental et qu’il épargne à son public les piètres copies rendues depuis l’entame de la saison. Il est vrai que le WAC a remporté ses matches du championnat et décroché son billet pour le tour des huitièmes de finale de la Coupe du Trône, mais ces performances n’ont pas convaincu, d’autant plus qu’elles ont été réalisées face à des adversaires bien loin d’être des foudres de guerre sur le plan national. Pour ce match, l’on verra si le coach Fawzi Benzarti alignera la même équipe, dont certains éléments de la vieille garde sont vivement critiqués, ou procédera à quelques changements dans l’espoir d’insuffler une nouvelle dynamique susceptible de mener l’équipe à bon port.En tout cas, les habituels forfaits de Comara et Mouden ainsi que l’écartement de Skouma restent de mise, mais l’on s’attend à l’éventuel retour de Hassouni, élément capable de mener le jeu faute d’un Karti qui peine à aligner des passes correctes qu’il soit retenu comme milieu offensif ou récupérateur. L’objectif est donc des plus clairs pour les lauréats de l’édition 2017 de la C1 : Remporter cette opposition par plus d’un but d’écart pour décrocher le sésame de la phase de poules. L’autre scénario, être versé en Coupe de la Confédération, serait une catastrophe pour les Rouges, abonnés, lors des six dernières années, des tours les plus avancés de la Ligue des champions. Pour rappel et pour le compte de ce même tour, le Raja devait affronter hier à domicile le club sénégalais de Teungeth (aller : 0-0). Le Raja devait se passer non seulement des services de Hafidi, en convalescence, mais aussi de ceux du Congolais Ben Malongo, testé positif à la Covid-19 et du Libyen Sanad El Warfali, blessé. Des absences de taille qui tombent au mauvais moment à quelques jours (lundi 11 janvier à Casablanca) de la demi-finale retour de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions contre l’équipe égyptienne d’Al Ismaïli qui avait remporté le match aller sur la marque de 1 à 0. Par ailleurs, en Coupe de la Confédération, les couleurs nationales sont défendues par deux clubs, le TAS et la RSB, tenante du titre. Pour l’équipe casablancaise qui découvre l’Afrique, elle s’en sort bien et a pratiquement balisé son chemin à l’ultime tour avant la phase de groupes, et ce après avoir surclassé à l’aller au Complexe Mohammed V le club béninois de FC ESAE par 4 à 0. Le second acte, prévu aujourd’hui à 14h00, ne devrait être en principe qu’une sortie en vue d’acquérir davantage d’expérience pour les pensionnaires de la D2, tout comme d’ailleurs les Berkanis qui recevront, ce soir, les Mauritaniens de Tevragh-Zeina, sachant que le match aller s’est terminé sur un nul blanc.