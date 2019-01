Le WAC vise l’entame du bon pied en Ligue des champions

La phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique reprend ses droits en cette fin de semaine pour le compte de la première journée. A ce stade de la compétition, qui coïncide avec le tour des huitièmes de finale, le football national sera représenté par un seul club, le Wydad, et ce après l’élimination de l’Ittihad de Tanger, reversé en Coupe de la CAF.

Pour sa sortie inaugurale comptant pour le groupe A, le WAC recevra, ce vendredi à partir de 20 heures au Complexe Moulay Abdellah à Rabat, la formation ivoirienne de l’ASEC Mimosas, rencontre qui sera sifflée par un trio d’arbitrage sénégalais conduit par Maguette Ndiaye, assisté par Djibril Camara et El Hadji Malick Samba.

Le WAC, qui s’est qualifié à ce tour après avoir éliminé l’équipe sénégalaise de l’ASC Jaraaf de Dakar, est sommé d’entamer la compétition du bon pied et de faire l’essentiel du côté de Rabat, même si les partenaires de Mohamed Ounajem auraient aimé se produire dans leur fief, l’Ensemble sportif Mohammed V à Casablanca.

Ce qui est sûr, c’est que les Rouges seront soutenus par leur public qui ne manquera pas de se déplacer en masse pour que la victoire sanctionne les débats de cette partie inaugurale qui se jouera juste après l’autre match de ce groupe qui mettra aux prises les Nigérians de Lobi Stars avec les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns.

Leader du championnat et vainqueur du derby, le WAC affiche un moral au beau fixe, sachant que le club reste depuis un bon bout de temps sur une série de résultats probants, dans un premier temps sous la conduite de l’enfant du club, Moussa Ndaw, avant le retour du chevronné Fouzi Benzarti.

Sur le papier, le WAC part avec les faveurs des pronostics mais la réalité du terrain peut s’avérer tout autre devant un adversaire qui, certes, a perdu de son aura, mais qui demeure un habitué des concours africains, surclassant avant d’accéder à cette phase de groupes la formation gabonaise de Mangasport et le Stade Malien, respectivement au tour préliminaire et lors des seizièmes de finale.

Bon vent donc pour le Wydad qui ouvre le bal avant les matches décisifs, ce week-end, des quatre autres clubs marocains pour le compte des huitièmes de finale bis (aller) de la Coupe de la CAF, ultime cap avant le tour des groupes. Ainsi samedi, le Raja évoluera loin de ses bases face à l’équipe namibienne d’African Stars, tout comme le HUSA et la RSB qui affronteront à l’extérieur, dimanche, respectivement Jimma Aba Jifar FC d’Ethiopie et ASC Jaraaf de Dakar. Le même jour, l’IRT croisera le fer à domicile avec les Egyptiens du Zamalek.