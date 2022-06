Le WAC tout près du titre. Le Raja décidé à prolonger le suspense

La 29ème journée de la Botola Pro D1 de football se déroulera dans son intégralité ce soir avec six matches programmés à 18 heures tandis que le coup d’envoi des deux autres sera donné à partir de 20h30. Bien entendu, tous les regards seront braqués sur le haut du tableau et la course au titre que se livrent les deux clubs de la métropole, le Wydad, leader, et le Raja, dauphin. Les Rouges seront à Oujda pour défier le MCO, club sous la menace des affres de la D2, sommé de gagner (29 pts), sinon il court le grand risque de se faire coiffer au poteau par les deux premiers relégables, le CAYB et le RCOZ qui ferment la marche avec un maigre butin ne dépassant pas les 26 unités chacun. Le WAC n’a que faire des misères de la formation oujdie et visera au terme de cette opposition au moins le précieux point du nul, synonyme de consécration à une journée de la fin du championnat quel que soit le résultat de la rencontre Raja-AS FAR. Même s’ils ne détiennent pas leur sort entre les mains, les Verts continuent d’y croire et face à l’AS FAR, ils n’auront d’yeux que pour la victoire. Une confrontation qui verra le retour du public après deux matches à huis clos infligés au Raja, tenu de s’imposer et d’espérer une défaite du WAC du côté d’Oujda. Sauf qu’en face, le Raja devra en découdre avec une équipe militaire décidée plus que jamais à conserver sa troisième place du classement, qualificative à une compétition africaine, convoitée également par le MAS (4è) qui sera attendu de pied ferme au Grand stade de Tanger par l’Ittihad local, bien loin d’avoir assuré son maintien dans la cour des grands. Dans la même enseigne que l’IRT, l’on peut loger le HUSA (13è avec 30 pts) qui aura à affronter en dehors de ses bases une formation de la Jeunesse de Soualem, peinarde au septième poste avec 35 points au compteur. Ça sera chaud à El Jadida et à Rabat avec les déplacements des deux mal barrés par excellence. En effet, le Youssoufia de Berrechid sera à la rude épreuve du Difaâ, club qui n’a plus gagné depuis la 16ème manche, alors que le RCOZ, qui s’est ressaisi dernièrement, aura fort à faire devant un FUS qui, mathématiquement, peut encore viser la troisième marche du podium. Cet acte sera clôturé par deux confrontations qui ne manqueront point d’intérêt, à savoir RSBSCCM et OCK-OCS, des abonnés du milieu du tableau.