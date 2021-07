Le WAC s’offre le derby et se rapproche du sacre

Le Wydad est en droit de se targuer de sa parfaite opération après s’être adjugé les derbies de l’édition 2020-2021 du championnat. Le WAC a pu surclasser donc, samedi au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, le Raja sur le score étriqué de 2 à 1, en match comptant pour la 25ème journée de la Botola Pro 1 «Inwi» de football.



Une opposition qui a tenu toutes ses promesses, particulièrement de la part des Rouges qui ont rendu une copie convaincante, en dépit des habituels ratages d’un certain Ayoub El Kaabi.



Ce 130ème derby qui constituait un tournant dans la course au titre, le WAC l’a abordé pied au plancher, contrairement à un Raja poussif qui peinait à produire du jeu. Bien entendu, la palme ne pouvait revenir qu’au club entreprenant, le Wydad qui a maîtrisé le milieu du terrain pour voir ses efforts récompensés dès la 15ème minute suite à un coup de tête du latéral droit Ayoub El Amloud. Une ouverture du score qui a fait beaucoup de bien aux Rouge et Blanc qui n’ont pas lâché prise, aspirant à corser l’addition et pourquoi pas tuer le match.



Un schéma qui aurait pu se concrétiser si l’infortuné El Kaabi n’avait pas manqué un penalty pour que la partie se relance de plus belle lors de la seconde période. Une deuxième mi-temps bien entamée par les partenaires de Madkour, meilleur élément rajaoui, au four et au moulin, au moment où les autres joueurs, notamment Soufiane Rahimi et Ben Malongo, ont été stoppés net par la défense wydadie savamment orchestrée par Achraf Dari. Et il a fallu donc une faute de main en pleine surface de réparation d’Aymane El Hassouni pour que les Verts recollent au score. Un penalty transformé de belle manière par l’inévitable Rahimi.



Alors que l’on croyait que la confrontation allait se limiter à un duel tactique entre les deux entraîneurs tunisiens, qui ont jugé bon de ne pas quitter leur banc de touche le temps de ce match laissant le soin de driver les deux teams à leurs adjoints respectifs, le WAC a repris de nouveau les choses en main, parvenant à doubler la mise à la 53ème mn grâce au réserviste Zouhir Moutarajji.



Victoire avec l’art et la manière du Wydad qui s’est dessinée, selon le coach Benzarti, suite à un pressing qui a apporté ses fruits. Et d’ajouter qu’ «après l’égalisation de l’adversaire, celui-ci s’est projeté davantage vers l’avant, laissant derrière lui des espaces dont un a été exploité» par Moutarajji.



Pour l’entraîneur du Raja, Lassad Chebbi, «le WAC a pris l’initiative au cours du premier half et a pu marquer. Nous nous sommes ressaisis en seconde période, parvenant à égaliser sans pour autant préserver ce score. Une faute individuelle nous a été fatale et a permis au Wydad, que je tiens à féliciter, de remporter ce derby».



Une victoire précieuse des Rouges pour qui la voie du sacre semble désormais dégagée. Avec 57 unités au compteur, le WAC conforte son statut de leader à cinq manches de la fin de l’exercice, tandis que le Raja accuse un sérieux retard de 9 points difficile à rattraper.

Par ailleurs, trois matches comptant pour cette manche ont été avancés à samedi. Et c’est le MAS qui a réussi un joli coup, une seconde victoire d’affilée, en déplacement qui plus est contre le FUS par 1 à 0, but de Mohamed El Fakih à la 14ème mn.



Le MAS a atteint la barre des 30 points et a rejoint son adversaire du jour, au moment où les deux autres mal barrés, le RCOZ et le CAYB ont cédé le pas. Le Rapid Oued Zem s’est incliné au complexe OCP de Khouribga devant le HUSA par 1 à 0 et le Youssoufia de Berrechid a été défait au stade d’honneur d’Oujda par le Mouloudia sur la marque de 3 à 1.



Pour rappel, cette journée devait être clôturée hier par la programmation de quatre matches, à savoir ASFAR-IRT, RCAZ-MAT, SCCM-DHJ et RSB-OCS.



Mohamed Bouarab