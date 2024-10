Le WAC s’emmêle les pinceaux face au CODM

Le COD Meknès s'est imposé à domicile face au Wydad de Casablanca, mercredi, en match de la 7ème journée de la Botola Pro D1, disputé au stade Hassan II de Fès.

Les deux buts des Meknassis ont été inscrits sur pénaltys par Adnane Berdad (57è) et Anas El Mahraoui (75è).



L’Ittihad Tanger, lui, s’est incliné face à la Renaissance Zemamra (0-1). L’unique réalisation de cette rencontre, qui a eu pour cadre le stade Saniet Rmel à Tétouan, a été signée Ismail Gourad à la 5ème minute du temps additionnel du match.



Quant à la Renaissance Berkane, elle s’est imposée à domicile face à la Jeunesse Soualem (1-0). Le but des Oranges a été signé Adil Tahif à la 2ème minute du temps additionnel de la 1-ère mi-temps.



Enfin, le FUS Rabat a battu l'Olympic Safi par 3 à 0 dans un match disputé au Stade municipal de Kénitra.

Les trois réalisations des Fussistes ont été signées Hamza Hannouri (45è), Abdesamad Mahir (62è) et Hodaifa El Mahssani (90è+4, pén).



Pour ce qui est des rencontres disputées mardi, le choc Raja-ASFAR s’est soldé sur un nul blanc, au moment où le MAS a eu raison en déplacement du Chabab de Mohammédia sur le court score de 1 à 0. Sur ce même score le DHJ a battu le MAT, alors que le HUSA a disposé de l’UTS par 2 à 1.



Il y a lieu de signaler que la Botola Pro D1 se poursuivra en cette fin de semaine avec la programmation de la huitième journée, entamée vendredi par les oppositions MAS-Raja et MAT-SCCM, dont les coups d’envoi sont prévues respectivement à 16 heures et à 18 heures.

Samedi, quatre matches sont au programme, à savoir UTS-DHJ (16h00), HUSA-CODM (18h00), ASFAR-OCS (18h00) et WAC-RSB (20h00). Quant aux rencontres dominicales, elles sont au nombre de deux et opposeront la RCAZ au FUS (16h00) et JSS-IRT (18h00).



Résultats:

SCCM-MAS : 0-1

HUSA-UTS : 2-1

DHJ-MAT : 1-0

Raja-ASFAR : 0-0

CODM-WAC : 2-0

FUS-OCS : 3-0

RSB-JSS : 1-0

IRT-RCAZ : 0-1.