Le WAC dicte sa loi dès l’entame de la Botola

Le Wydad de Casablanca s'est octroyé 3 points, en s'imposant, lundi, par trois buts à un face au Difaâ d'El Jadida au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la 2e journée de la Botola Pro D1. Les Casablancais ont débloqué le compteur dès la 9e minute avec une réalisation de Yahya Attiyat Allah. Ils ont par la suite augmenté leur avance avec un but de Junior Sambou à la 15e minute et une réalisation d'Ayman El Hassouni à la 48e minute. Le Difaâ d'El Jadida a réduit l'écart à la 56e minute par Mesut Jumaa. Au terme de ce match, le WAC grimpe à la première place avec 4 points, tandis que les chevaliers de Doukkala, 3 points, demeurent à la troisième place du classement. Dans la soirée, l'Association sportive des FAR et la Renaissance de Berkane se sont quittées sur le score de un partout, en match disputé au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. L’AS FAR a trouvé le chemin des filets à la 11e minute sur un penalty marqué par Selim. La RSB a égalisé à la 36e minute sur un but de Hamza Regragui. Au terme de cette rencontre, les Militaires, 4 points, partagent la première place avec le Wydad, alors que les Berkanis se hissent à la septième place du classement avec un point. Ces deux matches ont été avancés en raison de la rencontre de Super Coupe d’Afrique que disputeront Casablancais et Berkanis samedi prochain au complexe Moulay Abdellah de Rabat. En ce qui concerne les autres matches de cette journée, ils seront répartis sur trois jours : jeudi : SCCMMCO et JSS-FUS, vendredi : UTS-Raja et MAT-IRT et dimanche : HUSA-OCK et OCS-MAS.