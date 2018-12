Le WAC cherche un stade pour accueillir le HUSA

A la veille du match de mise à jour du championnat D1 de football entre le WAC et le HUSA comptant pour la 9ème manche, on ignore encore le lieu et l’heure de cette confrontation, et ce après la fermeture du Complexe sportif Mohammed V à Casablanca pour travaux de réfection.

Le communiqué de la Ligue nationale de football professionnel relayé par le site fédéral depuis quelques jours n’apporte aucune précision à cet effet, d’autant plus que même le site officiel du Wydad n’a donné aucune indication à ce sujet.

En attendant l’annonce du nom du stade qui abritera ce match au sommet, celui-ci s’annonce de bonne facture entre deux formations qui se partagent la pole position du classement avec un total de 20 points chacune et qui restent sur des qualifications en Coupes continentales.

Si le HUSA devra disputer les seizièmes de finale bis de la Coupe de la Confédération à l’instar du Raja, de la RSB et de l’IRT, le WAC a balisé son chemin pour la phase des groupes de la Ligue des champions. Vu le nombre de points que les Rouges ont cumulé sur la scène africaine depuis 2014, ils ont été placés dans le premier chapeau qui comprend d’autres grosses cylindrées de la trempe d’Al Ahly d’Egypte, du TP Mazembe de la RD Congo et de l’Espérance de Tunisie, tenante du titre et qualifiée d’office à ce stade avancé de la compétition dont le tirage au sort aura lieu vendredi prochain au Caire.

Retour aux matches de la mise à jour avec la rencontre CAYB-Raja (3ème journée) programmée ce mercredi à 15 heures au complexe municipal à Berrechid. Le Youssoufia, également leader, aura à cœur de confirmer son élan victorieux face à un sacré morceau rajaoui dont la machine tourne à plein régime avec comme tout dernier exploit la consécration en Coupe de la CAF.

Un match un peu particulier pour le coach du CAYB, Saïd Seddiki, un pur produit du Raja mais qui ne se fera certainement pas prier pour s’offrir le club de ses premières amours.

L’autre match comptant pour la 3ème journée mettra aux prises la RSB avec le DHJ, partie qui aura pour cadre le stade municipal de Berkane (17h00). Les Jdidis, qui ont renoué avec le succès après avoir surclassé le CRA, n’auront pas la tâche facile devant des Berkanis décidés à garder contact avec les équipes du haut du tableau.