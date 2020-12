Le WAC atomise le HUSA et le Raja s ’ offre la RSB

Les matches avancés de la quatrième journée de la Botola Pro D1 «Inwi», disputés samedi, ont profité aux deux clubs casablancais le Wydad et le Raja au moment où le Chabab de Mohammédia a vu son élan de début de concours stoppé par un surprenant RCOZ. Le WAC, qui restait sur une défaite à Safi, était dans l’obligation de rectifier le tir en accueillant le HUSA au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca. Pour cette confrontation, le coach des Rouges, Fawzi Benzarti, a pu enfin apporter quelques petites retouches à son onze de départ, en alignant le Libyen Mouaiad Ellafi et le Tanzanien Simon Msuva, tout en conservant un Walid El Karti, capitaine mais quelconque sur l’aire de jeu même s’il a reculé d’un cran.



Un match qui a démarré sur les chapeaux de roues avec un Hassania entreprenant et qui aurait pu ouvrir la marque suite à une mauvaise passe de l’infortuné El Karti. Mais, ce n’était que partie remise, puisque les Wydadis avaient repris les choses en main, se créant deux réelles occasions par l’intermédiaire de Badie Aouk et Ayoub Al Kaabi.



Les efforts des partenaires de Réda Tagnaouti allaient être récompensés à l’approche de la fin de la première période sur penalty transformé par Ellafi. Lors du second half, les Soussis ont essayé de revenir dans la partie mais c’était sans compter sur la forte détermination des locaux qui tenaient à renouer avec la victoire, parvenant à doubler la mise par Msuva (53è), avant que le revenant El Amloud ne scelle le score au temps additionnel. Une victoire qui fera beaucoup de bien aux Rouges, au moment où la situation se complique pour la formation gadirie qui continue à cumuler les contre-performances. Du côté du stade municipal de Berkane, l’affiche RSB-Raja a tenu toutes ses promesses. En dépit d’un match tactique, les deux équipes, qui comptent dans leurs rangs d’excellentes individualités, ont produit du beau jeu, digne du standing du champion du Maroc et du vainqueur de la Coupe de la Confédération.



Comme précité, ce match a tourné à l’avantage des Verts par 1 à 0, suite à une réalisation sur un coup de pied arrêté de l’excellent Soufiane Rahimi qui a donné du fil à retordre à l’arrière-garde berkanie, tout comme d’ailleurs son jeune compère Medkour, au four et au moulin, et qui ne manquera certainement pas de confirmer au fil des journées. Le seul point noir de ce choc est la sortie sur blessure d’Abdelilah Hafidi, côté Raja, et de Mohammed El Aziz, côté RSB, alors que les deux formations auront à disputer au courant de cette semaine les épreuves africaines. Si tout portait à croire que le Chabab de Mohammédia allait signer sa troisième victoire de la saison, le RCOZ a déjoué les pronostics pour que ce match se solde sur un nul blanc, à l’instar de la rencontre qui a mis aux prises au stade municipal de Berrechid le Youssoufia local et l’Olympic de Safi.



Il convient de signaler en dernier lieu que cette 4ème manche du championnat devait se poursuivre hier par la programmation des autres matches, à savoir les derbies ASFAR-FUS et IRT-MAT, en plus de MCO-RCAZ et DHJMAS.



Mohamed Bouarab