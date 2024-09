Coup d'envoi à Tétouan de la 13ème édition du Morocco Royal Tour de saut d'obstacles

Le coup d'envoi de la première étape de la 13ème édition du Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été donné, jeudi à la carrière "Hipica" à Tétouan.



Organisée par la Fondation Morocco Royal Tour, sous l'égide de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), cette étape connaitra le déroulement de 13 épreuves, dont 7 Grand Prix (4*), avec la participation des plus importants cavaliers marocains et internationaux, en plus de deux compétitions nocturnes.



Le programme de cette compétition sportive, dont le point d'orgue est le Prix de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan (1,55 m/4*), comprend le Prix de la FRMSE (1,45m/4*), le Prix de la Garde Royale (1,40m/4*), le Prix de Dakhla (1,50 m/4*), et le Prix de la Marche Verte (1,45m/4*).



La première journée de ce concours a été marquée par le déroulement de deux épreuves de catégories 1* et 4*. Ainsi, le cavalier Majid Djaidi, montant "Jewelbridge" a remporté le Prix d'Oued Draa (1,25 m/1*), tandis que le cavalier français Alix Ragot montant "Gold Sky de Pegase" a raflé le Prix de l'Indépendance (1,40 m/4*).



Le Morocco Royal Tour est un événement incontournable du calendrier équestre international. Son attrait vient du fait qu’il s’agit d’une idée unique en son genre.

En effet, il s’agit d’un circuit international de saut d’obstacles qui se déroule sur trois week-ends, dans trois villes différentes.



Les trois étapes de cette édition se tiennent du 19 au 22 septembre à Tétouan, du 26 au 29 septembre à Rabat et du 3 au 6 octobre à El Jadida à l’occasion du Salon international du cheval.



La 13ème édition du Morocco Royal Tour sera marquée par la tenue de 40 épreuves, dont 13 comptant pour le classement mondial FEI Longines, 3 Grands Prix (4*) qualificatifs pour la Coupe du monde et 18 prix (1*).

Par ailleurs, l'étape de Rabat du MRT connaîtra l’organisation de la Coupe des nations de saut d’obstacles.