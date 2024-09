Coupes africaines interclubs: Le Raja, l’ASFAR et la RSB bien outillés pour accéder à la phase de groupes

Botola Pro D1



Le championnat national de football se poursuivra ce week-end pour le compte de la seconde journée qui sera amputée de trois rencontres, à savoir IRT-Raja, ASFAR-CODM et OCS-RSB, en raison de l’engagement des Verts, des Militaires et des Berkanis en compétitions africaines.

Ainsi, samedi deux matches sont à l’ordre du jour à savoir WAC-MAT (18h00) et MAS-UTS (20h00), alors que le programme de dimanche se décline comme suit : JSS-HUSA (16h00), RCAZ-DHJ (18h00) et FUS-SCCM (20h00).