Naybet nommé entraîneur des U18

L'ancien international marocain Noureddine Naybet a été nommé entraîneur de la sélection nationale U18 et cadre de la Direction technique nationale (DTN), a indiqué la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



La liste des nouveaux membres des staffs techniques des différentes sélections nationales masculines et féminines, dévoilée jeudi par l'instance fédérale, comprend également Youssef Anis, qui a été nommé entraîneur de la sélection nationale U16 et cadre de la DTN.

Theodore Victor Jean Genoux a été désigné entraîneur de la sélection nationale féminine U16 et cadre de la DTN, tandis que Mme Hajar Fahmy occupe le poste d'entraîneur-adjoint de la sélection nationale féminine U16 et cadre de la DTN.