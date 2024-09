Ligue des champions: Raja et ASFAR à un pas de la phase de poules

Ayant fait un pas important vers la phase de poules de la Ligue des champions, le Raja de Casablanca et l'AS FAR seront toutefois appelés à confirmer lors des matchs retour du 2ème tour préliminaire pour accéder à la phase de groupes.



En effet, le Raja et l'AS FAR sont allés chercher des nuls précieux respectivement sur les pelouses des Ghanéens de FC Samartex et des Soudanais d'Al Merrikh sur le même score (2-2).



Sur le papier, la voie des clubs marocains semble bien tracée, mais seule la réalité du terrain est à même de décider de celui qui va assurer sa qualification pour la phase de groupes. Sérieux et vigilance restent bien exigés dans ce type de confrontations face à des adversaires désireux de créer la surprise loin de leurs fiefs.



A Accra, les Verts ont, certes, peiné à imposer leur jeu sur une pelouse difficile et dans des conditions climatiques dures. Néanmoins, ils ont réussi à arracher un nul précieux.



Au match retour, les coéquipiers du vétéran Anas Zniti essayeront de mettre plus de pression sur la défense ghanéenne dès les premières minutes ne laissant le moindre espace à leurs adversaires pour dicter leur style de jeu. Les champions du Maroc en titre seront également appelés, samedi, à accomplir leur mission en l'absence de Mohamed Zrida, l'un des piliers de l'équipe, auteur du premier but et expulsé lors du match aller.



Pour sa part, l'AS FAR a souffert contre les Soudanais d'Al Merrikh. Grâce à leur expérience, les Militaires sont parvenus à renverser la donne en fin de match pour arracher un nul qui leur permet d'aborder le match retour avec plus de sérénité. Face à son public dimanche, l'AS FAR doit conjuguer efficacité offensive et solidité défensive pour rallier la phase de groupes.



Il y a lieu de souligner que la Renaissance sportive de Berkane devait affronter, vendredi à domicile, le club béninois du Dadje FC, pour le compte du match retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération CAF.



Lors du match aller, les Berkanis s’étaient imposés à Cotonou sur le score de 2 à 0.

Pour rappel, l’autre représentant du football national en cette Coupe de la Confédération, l’Union de Touarga, avait été éliminé d’entrée par le club ivoirien du Racing d’Abidjan.