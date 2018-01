Le WAC affrontera la RSB sans ses cadres ni son coach

Ce sera un match plutôt spécial pour le WAC, ce jeudi à 14h30 au stade d’Honneur à Oujda, contre la RSB pour le compte de la mise à jour (7ème journée) du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1.

En effet, le Wydad disputera cette rencontre privé des services de six de ses éléments clés retenus en équipe nationale qui se prépare pour le CHAN 2018 dont les phases finales auront lieu à partir du 13 courant au Maroc. C’est en l’absence donc de Zakaria El Hachimi, Mohamed Nahiri, Walid El Karti, Salaheddine Saïdi, Achraf Bencharqi et Ismaïl El Haddad, sans omettre Mohamed Ounnajem qui devrait subir une intervention chirurgicale en France, que le tenant du titre devra défier une Renaissance de Berkane en grande forme ces derniers temps.

Il faut dire rappeler dans ce cas de figure, le règlement fédéral est à cent pour cent en faveur du Wydad qui avait le droit de demander le report de cette confrontation, puisqu’il a plus de trois joueurs retenus avec le Onze national.

Les dirigeants du WAC, Saïd Naciri en premier, président du club et de la LNFP (Ligue nationale de football professionnel) n’ont pas saisi cette carte pour réclamer l’ajournement de ce match qui se jouera également en l’absence du coach, Lhoucine Ammouta, qui se trouve à Accra pour prendre part à la cérémonie de la CAF Awards où il est nominé pour le titre de meilleur entraîneur au continent africain. Et ce aux côtés des sélectionneurs d’Egypte l‘Argentin Hector Cuper et du Nigeria l’Allemand Gernot Rohr, deux formations qualifiées au Mondial FIFA l’été prochain en Russie.

Pour ce qui est de cette rencontre, la mission du WAC sera bien loin d’être une simple sinécure devant l’équipe berkanie qui devra toutefois faire sans son attaquant Ayoub El Kaabi, qui fait partie lui aussi de la liste de Jamal Sellami pour le CHAN. Sur le papier, la balance penche du côté de la RSB qui reste sur une série de résultats positifs sous la conduite de Mounir Jaâouani.

Au tableau du classement, la RSB, qui avait éliminé les Rouges de la Coupe du Trône, est neuvième du championnat avec 21 points, mais en cas de victoire, elle rejoindrait le DHJ au pied du podium (4è). Quant au WAC, auteur jusqu’ici de quatre victoires contre autant de nuls et de défaites, un parcours ne pouvant en aucun cas conduire aux avant-postes, il occupe une modeste 12ème place avec 16 unités au compteur et deux matches en moins contre le KACM programmé le 8 de ce mois et le Raja en février prochain.