Le Sporting Casablanca finaliste de l’épreuve

Le Sporting Club Casablanca s'est qualifié pour la finale de la 3-ème édition de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF), grâce à sa victoire aux tirs au but (3-2) sur son l’équipe ghanéenne d’Ampem Darkoa, mercredi soir au stade Laurent Pokou de San Pedro en Côte d'Ivoire.



Les Ghanéennes ont ouvert le score à la 6ème minute grâce à un but de Comfort Yeboah sur penalty. Le Sporting Casablanca a réussi à égaliser à la 28ème minute suite à un but inscrit contre son camp par la joueuse ghanéenne Comfort Yeboah, avant que Jernniffer Owusuaa ne marque la deuxième but à la 39ème minute de jeu. L'équipe marocaine est parvenue à revenir au score grâce à un but marqué sur pénalty à la 56ème minute par Agueissa Diarra.



Après la fin du temps réglementaire sur un nul (2-2), les deux équipes devaient se départager par les tirs au but qui ont été à la faveur du Sporting Casablanca.



Le Sporting Club Casablanca jouera ainsi la finale contre l'équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns qui a éliminé l'AS FAR en demi-finale par 1-0, but inscrit à la 73ème minute par Boitumelo Rabale.



La finale de cette 3-ème édition aura lieu dimanche 19 novembre à 20h00 (HL) à Korhogo alors que le match pour la troisième place se jouera samedi.