Participation des U15 au tournoi international Vlatko Markovic en Croatie

Divers

Coupe du Trône

Les deux derniers matches comptant pour le tour des quarts de finale de la Coupe du Trône de football auront lieu ce mercredi. A partir de 17 heures au Grand stade d’Agadir, l’Olympique Dchirea sera à l’épreuve de l’ASFAR, tandis qu’à 20 heures à Khouribga, l’OCK jouera le MCO.

A noter que le vainqueur du match OD-ASFAR affrontera en demi-finale le MAS, tandis que le vainqueur de la rencontre OCK-MCO donnera la réplique au Raja.

Samedi dernier, le Raja s’était qualifié au détriment du HUSA et le MAS aux dépens du MAT sur les scores identiques de 4 buts à 2.



Athlétisme

Le Maroc a terminé en tête du tableau des médailles du 20ème Championnat arabe d'athlétisme des jeunes (U20), organisé du 7 au 11 mai dans la ville égyptienne d'Ismaïlia.

Le Maroc a raflé, lors de ce championnat, 33 médailles dont 11 en or, 9 en argent et 13 en bronze.

Il devance au tableau des médailles l'Algérie avec 28 médailles (9 or, 12 argent et 7 bronze) et l'Egypte avec 32 médailles (8 or, 13 argent et 11 bronze).

Ce championnat a connu la participation de quelque 400 athlètes représentant 17 pays.