Coupe du Trône. Le MCO et l’ASFAR au dernier carré

Le Mouloudia d’Oujda s’est qualifié in extremis pour les demi-finales de la Coupe du Trône de football, en s’imposant face à l’Olympique de Khouribga sur le score de 1 but à 0, en quart de finale disputé mercredi soir au stade du Phosphate de Khouribga.

Le but de la victoire du Mouloudia a été inscrit par Mohamed Aymen Sadil contre son camp (90+5e).



L’équipe de l’Oriental affrontera en demi-finale le Raja de Casablanca, tandis que l’AS FAR, vainqueur plus tôt face à l’Olympique Dcheira (2-1), croisera le fer avec le Maghreb de Fès.



A propos du match OD-ASFAR qui a eu pour cadre le Grand stade d’Agadir, la mission des Militaires n’était pas facile avant de plier les débats suite au doublé de leur capitaine Mohamed Rabie Hrimat aux 74e, et 90+4e minutes. Ayoub Maamouri a réduit l’écart pour les Soussis en transformant un penalty à la 82ème minute.



Il convient de rappeler en dernier lieu que le Raja et le MAS s’étaient qualifiés, en dehors de leurs bases, au détriment respectivement du HUSA et du MAT après s’être imposés sur le score identique de 4 à 2.