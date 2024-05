Tomber de rideau sur le championnat du Maroc de boxe dans les catégories des cadets et juniors

Les phases finales du championnat du Maroc de boxe dans les catégories des cadets (hommes) et juniors (dames) ont pris fin, dernièrement, à Tahanaout, chef-lieu de la province d'Al Haouz, avec la consécration de 25 pugilistes (12 jeunes femmes et 13 boxeurs cadets).



Organisée par la Fédération Royale marocaine de boxe (FRMB), cette manifestation (11-12 mai), qui coïncide avec la célébration du 21ème anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a connu la participation de 76 boxeurs représentant les différentes ligues régionales.



Chez les cadets (hommes), la médaille d'or a été remportée par Bilal Dkhissi dans la catégorie de 46 kg, Ismail Darkaoui (48 kg), Abderrahmane Morabit (50 kg), Abdelmoughit Ismaïl Alaoui (52 kg), Yasser Amallah (54 kg), Marouane Jaafari (57 kg), Hossam Bouchta (60 kg), Adam Majdi (63 kg), Abdelhak Badi (66 kg), Mohamed Saw (70 kg), Moad Cherit (75 kg), Mohamed Ben Dada (+ 80 kg) et Rayan Bouhali (80 kg).



Toujours dans cette catégorie, la ligue de Fès-Meknès s'est adjugé la première place, suivie de celle de Casablanca-Settat, alors que la troisième marche du podium a été occupée par la ligue de Souss-Massa.



S'agissant de la catégorie juniors (dames), 12 pugilistes ont remporté la médaille d'or, à savoir, Hiba Friman (48 kg), Farah Abdeljaouad (52 kg), Amira Daghour (54 kg), Ghita Castro (57 kg), Salma Aït Soussi (60 kg), Safaa Zawbaâ (63 kg), Chaimae Itahraoui (70 kg), Aya Yousfi (75 kg), Fatimazahra Bounakhla (+ 81 kg), Doha Ezzarbane (81 kg), Jihane Mokhtari (50 kg et Fatimazahra Mazouz (66 kg).



Dans cette catégorie, la ligue de Souss-Massa s'est emparée de la première place devant celles de l'Oriental et de Casablanca-Settat.



Dans une déclaration à la MAP, le trésorier de la fédération et directeur du championnat, Morad Bassias, a expliqué que l'organisation de ces phases finales dans la province d'Al Haouz traduit la stratégie de la fédération qui veille à ce que toutes les régions du Royaume abritent ce genre de manifestations.



A travers l'organisation de cette compétition à Tahanaout, "nous aspirons à favoriser la création d'un club de boxe" dans cette province, a-t-il indiqué, mettant en avant le niveau de compétition dont ont fait montre les pugilistes ainsi que la participation qualitative des différentes ligues.



De son côté, la championne Jihane Mokhtari (50 kg, ligue de l'Oriental) a souligné que sa consécration pour la deuxième fois de sa carrière, est le fruit du sérieux et de l'engagement fort dans ses entraînements sous l'encadrement de son coach, sans oublier le soutien de ses parents, relevant que ses entraînements au sein de la sélection nationale l'ont aidée à bien préparer ce championnat.



Pour sa part, Abderrahmane Morabit (ligue de Marrakech-Safi) a dit toute joie pour cette consécration, surtout après avoir remporté la médaille d'argent l'année dernière, faisant part de sa détermination à persévérer sur sa lancée afin de mieux représenter le Royaume dans les compétitions internationales.