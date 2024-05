Kick-boxing: Le Maroc participe au championnat méditerranéen à Istanbul

La sélection marocaine de kick-boxing participe au Championnat méditerranéen, qui se tient du 15 au 19 mai à Istanbul.



Cette manifestation sportive régionale est la première du genre depuis la création de la Fédération méditerranéenne de cette discipline sportive, indique la Fédération Royale marocaine de kick boxing, muay thai-savate et sports assimilés, dans un communiqué.



L'équipe marocaine masculine est composée de Oussama Abou Saad (moins de 63,5 kg), Marouane Diori (moins de 71 kg) et Mohamed L'Krafes (moins de 81 kg).



Chez les dames, l'équipe nationale comprend Omaima Blourat (moins de 48 kg), Ishrak Laaroussi (moins de 56 kg), Jawaher Borhane (moins de 60 kg) et Salma Maghar (moins de 65 kg).



L'équipe nationale est encadrée par le directeur technique national Abdel Rahim Ghardash, assisté par le sélectionneur national Shouaib Fattah. La délégation marocaine est accompagnée par le médecin Ibrahim Ait Bennacer, ajoute-t-on.

L'arbitrage marocain est représenté à ce championnat méditerranéen par l'arbitre national Mohamed Derioui.