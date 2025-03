Le SG du CCG salue les initiatives pionnières lancées par Sa Majesté le Roi en faveur de l’Afrique

Le secrétaire général du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG), Jassim Al Budaiwi, a salué jeudi à La Mecque les initiatives pionnières lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de l’Afrique.



S'exprimant lors de la réunion ministérielle conjointe entre les Etats du CCG et le Maroc, à laquelle le Royaume a été représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le secrétaire général du Conseil a salué "les initiatives pionnières lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de l’Afrique. Il s'agit de l'Initiative Royale visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique, du Processus des États africains atlantiques et du projet de gazoduc Nigeria-Maroc".



Il a également loué les réformes engagées sous le leadership du Souverain dans les domaines politique, économique et social, lesquels ont fait du Maroc un partenaire crédible et de référence ainsi qu'un pôle de stabilité dans la région.