Le SG de l’ASEAN exprime son soutien indéfectible au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc

Le Secrétaire général de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), Kao Kim Hourn, a salué le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la promotion du développement socio-économique du Royaume, tout en exprimant son appréciation des Initiatives Royales en faveur de l’Afrique.



Cette position a été actée dans le procès-verbal conjoint sanctionnant la réunion entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le SG de l’ASEAN.



Dans ce procès-verbal, M. Kao, qui effectue sa première visite au Maroc et en Afrique, a "salué le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la promotion du développement social et économique afin d'assurer la stabilité, la prospérité et le développement continus du pays".



Le SG de l’ASEAN s’est, de même, "félicité des avancées socio-économiques et infrastructurelles majeures ainsi que des réformes réussies réalisées au Maroc".

M. Kao a, en outre, loué la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le Continent africain, à travers les Initiatives Royales stratégiques.



Il a ainsi noté avec appréciation les initiatives atlantiques lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à savoir l'Initiative visant à permettre l'accès des Etats du Sahel à l'océan Atlantique, le gazoduc Africain Atlantique et l’Initiative des Etats africains Atlantiques.



De plus, le Secrétaire général de l’ASEAN a souligné que "les nombreux atouts du Maroc en font une plateforme attrayante pour le commerce et les investissements des gouvernements et des milieux d'affaires de l'ASEAN".

Il a précisé que "le partenariat entre les deux parties facilitera l'accès de l'ASEAN à l'espace africain et les opportunités offertes par les Initiatives Atlantiques dans la région".



Enfin, MM. Bourita et Kao sont convenus que le Maroc offre une porte d'entrée importante vers l'Afrique pour les Etats membres de l'ASEAN. De même, l'ASEAN représente une réelle opportunité pour le Maroc de développer et de s'ouvrir à une coopération économique accrue avec la région en particulier et avec l'Asie dans son ensemble.