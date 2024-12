Le Royaume-Uni vise un cadre sur les cryptomonnaies d'ici 2026

Le Royaume-Uni compte mettre en place un cadre spécifique aux cryptomonnaies d'ici 2026 face à un secteur en pleine expansion, a annoncé le régulateur britannique des marchés (FCA) mardi.



Dans sa nouvelle feuille de route, la FCA, qui supervise le secteur, prévoit de publier différents documents de travail, notamment sur les abus de marché, avant des règles finales début 2026.

Le gendarme financier britannique entend également instaurer début 2025 une législation dédiée aux "stablecoins", des cryptomonnaies dont le cours se veut fixe.



Ce plan intervient au moment où l'usage des cryptomonnaies se développe: 12% des adultes au Royaume-Uni, soit 7 millions de Britanniques, en possèdent désormais, selon la dernière étude de la FCA menée en août dernier, contre 10% en 2022.



"Actuellement, les cryptomonnaies restent largement non réglementées au Royaume-Uni et présentent un risque élevé", rappelle l'autorité de régulation dans son communiqué.

"En cas de problème, il est peu probable" que le consommateur "soit protégé", et il risque de "perdre tout (son) argent".



Dans ce contexte, la FCA souligne "la nécessité d'une réglementation claire qui soutienne un secteur de la cryptomonnaie sûr, compétitif et stable au Royaume-Uni", a commenté Matthew Long, en charge des actifs numériques au sein de l'agence, dans une déclaration jointe au communiqué.



Ce régime britannique dédié aux cryptomonnaies suivra le règlement de l'Union européenne sur les marchés de crypto-actifs, ou MiCA, qui prévoit notamment un agrément obligatoire pour les prestataires de services dans ce domaine, et devrait être applicable d'ici la fin de cette année.



Depuis la victoire début novembre de Donald Trump, chantre autoproclamé de la crypto, le secteur s'attend à bénéficier d'un coup d'accélérateur, aussi bien du côté de la régulation que des investissements.

En conséquence, le prix de plusieurs devises numériques s'est envolé, le bitcoin frôlant désormais la barre des 100.000 dollars, gonflant d'environ un tiers de sa valeur depuis l'élection.