Le Raja s’offre le WAC et le derby

Le Raja s’est imposé par 2 buts à 0 sur le Wydad, qui recevait au stade El Bachir à Mohammedia, en match de la 14e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.

Les Verts ont ouvert le score à la 51e minute sur un but contre son camp de Hicham Ait Brayem, avant de doubler la mise grâce à Mohamed Zrida à la 64e minute.

Suite à cette victoire, le Raja porte son actif à 30 points et se détache provisoirement de l’AS FAR en tête du classement. Le Wydad, lui, est troisième avec 23 unités.



A l’issue de ce match, l’entraîneur du Wydad, le Tunisien Fouzi Benzarti, a indiqué qu’il resterait le temps qu’il faudrait mais qu’à tout moment il pourrait quitter le club tant que les conditions de travail ne sont pas réunies et l’ambiance est délétère dans la demeure des Rouges.



Par ailleurs, l’Ittihad de Tanger, qui recevait au stade Saniet Rmel à Tétouan, et la Renaissance de Zemamra ont fait match nul 1 but partout. Les visiteurs ont ouvert le score par le biais d’Abdelhay Elforsy (8e), alors que les locaux ont égalisé grâce à Jawad Rhabra (56e).



Quant au Maghreb de Fès, il s’est imposé à domicile face au Chabab de Mohammedia par 2 buts à 1. Les buts des Jaune et Noir ont été inscrits par Hamza El Janati (13e) et Mohamed El Badaoui (42e), tandis que les Rouges ont ouvert le score dès la 7e minute par le biais d’Oussama Nourdine.



Enfin, le Mouloudia d’Oujda a surclassé at home le FUS de Rabat, par 2 buts à 1. Les visiteurs ont ouvert le score par le biais de Hamid Ahaddad (36e), alors que les locaux ont égalisé grâce à Amine Souane (80e), avant de doubler la mise sur un but de Lahbib Brija (90+1).



Il convient de rappeler que cette 14ème journée du championnat devait se poursuivre hier par la programmation de quatre rencontres, à savoir UTS-OCS, RSB-JSS, CAYB-HUSA et ASFAR-MAT.