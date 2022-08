Le Raja présente ses nouvelles recrues

Le Raja de Casablanca a renforcé son effectif avec huit nouveaux joueurs et a prolongé le contrat de Mohamed Mekaazi en prévision de la prochaine saison.



Le président du club, Aziz El Badraoui, a annoncé, lors d'une conférence de presse tenue lundi à Casablanca et consacrée à la présentation des nouveaux joueurs, que l'équipe a recruté huit nouveaux profils à savoir Ismail Mokadam, Zakaria Hadraf, Mohamed Boulaksoute, Said Azroual, Hamza Moujahid, Youssef Haouzi, Mahmoud Bentayek et Abdelhay Al Forsi, en plus de renouveler le contrat du joueur Mohamed Makaazi.



A cette occasion, Aziz El Badraoui a indiqué que la direction du club continuera de recruter de nouveaux joueurs en vue de la prochaine saison pour disputer les différentes compétitions, ajoutant que ces recrutements s'inscrivent dans le cadre de la volonté de l'équipe de mettre en place une ossature ayant une expérience au niveau africain.



Concernant le recrutement d'un nouvel entraîneur en remplacement de Rachid Taoussi, limogé avant la fin de la saison dernière, le président du Raja a souligné que Faouzi Benzarti a été engagé pour diriger l'équipe lors de la prochaine saison, avec l'aide de son compatriote Imad Ben Younes et Hicham Abou Charouane.



"L'équipe du Raja a fait appel à Benzarti par ce qu’il a l'expérience et l’audace et pour sa capacité à améliorer les performances des joueurs", a relevé le président du club casablancais.



Faouzi Benzarti, a, de son côté, fait savoir qu’il aspire à mettre en place une équipe homogène en mesure de réaliser de bons résultats, exprimant sa joie de revenir sur le banc du club après la saison 2013-2014.



"Je suis heureux de revenir au club et au Royaume du Maroc que je considère comme mon deuxième pays", s’est réjoui le technicien tunisien, ajoutant qu’il ambitionne d’entamer une saison réussie avec les Aigles Verts et de signer de bons résultats qui soient à la hauteur des aspirations des supporters de l’équipe.



Les nouvelles recrues du Raja Casablanca se sont, quant à elles, réjouies de porter le maillot du club, exprimant leur volonté et leur disposition pour concourir au plus haut niveau et remporter des titres.



Le Raja de Casablanca, qui a entamé lundi ses entraînements, disputera la saison prochaine la Botola Pro D1, la Coupe du Trône, ainsi que la Ligue des champions africaine.