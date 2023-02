Le Raja ouvre le bal de la phase de poules de la compétition africaine

C’est parti pour la phase de poules de la Ligue africaine des champions, au titre de la saison sportive 2022-2023. A propos des équipes marocaines engagées, c’est le Raja qui ouvrira le bal ce soir, à partir de 20 heures, en accueillant, au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, la formation ougandaise de Vipers pour le compte de la première journée du groupe C de la C1.



Une opposition qui, sur le papier, s’annonce dans les cordes des Verts qui auront à cœur d’aborder la compétition devant leur grand public sur une bonne note. Le Raja pourra compter pratiquement sur l’ensemble de son effectif dont les nouvelles recrues Hafidi et Zerhouni, au moment où El Wardi manquera l’intégralité du tournoi puisqu’il a déjà joué les premiers matches de cette saison de la Ligue des champions avec le club égyptien du Zamalek.



Le deuxième match comptant pour ce groupe aura lieu samedi à 17 heures et opposera les Tanzaniens de Simba aux Guinéens de Horoya.



A noter que le WAC, champion sortant, a vu son match de la journée inaugurale de la poule A reporté au 3 mars prochain quant il affrontera à domicile l’équipe congolaise de Vita Club. Les Rouges entameront donc la phase de groupes par un déplacement (2ème journée) en Algérie pour jouer la Jeunesse Sportive de Kabylie, le 17 courant, sachant qu’ils boucleront la phase aller par la réception des Angolais de Petro Luanda.



En Coupe de la Confédération, et après l’élimination de la RSB, tenante du titre, le football national sera représenté lors de ce tour par l’ASFAR. Logés dans la poule C, les Militaires, leaders de la Botola Pro D1, débuteront la C2 face aux Egyptiens de Pyramids, match prévu dimanche prochain à 20h00 au stade 30 Juin au Caire.



Lors de cette confrontation, Pyramids sera privé des services de ses deux joueurs marocains, El Karti et Chibi pour pépins physiques. Des forfaits que le staff technique de l’ASFAR devra exploiter afin de forcer un résultat lui permettant de poursuivre la suite des débats dans de bonnes dispositions.



L’autre match de cette poule entre les Egyptiens de Futures et les Togolais d’ASKO est également programmé dimanche.



M.Bouarab