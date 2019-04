Le Raja conforte sa position de dauphin

Le Raja de Casablanca s’est imposé, dimanche à domicile, face à l’Olympic de Safi (1-0) en match comptant pour la 24è journée de Botola Maroc Telecom D1 de football.

L’unique réalisation de la rencontre a été inscrite par Mohamed Ouattara (58è) contre son propre camp.

Après cette victoire, le Raja s’empare de la position de dauphin avec 37 points, alors que l’OCS (32 pts) stagne à la 5è place, ex æquo avec le Mouloudia d'Oujda et le Youssoufia de Berrechid.

Quant au Chabab Rif Al Hoceima et le FUS de Rabat, ils se sont quittés sur un nul blanc dans un match disputé au Stade Mimoun El Arsi. Ce nul n’affecte en rien la position des deux équipes. Le FUS occupe la 14è place avec 26 points, alors que le CRA (22 pts) est avant dernier.

Le troisième match qui s’est déroulé dimanche a vu l’OCK accroché par l’IRT, un partout.

Samedi, le DHJ s'est imposé à domicile face au Rapide Oued Zem (2-0). Saimon Msuva a ouvert le score pour l'équipe doukkalie à quatre minutes de la fin de la première période, avant que Bilal Megri ne double la mise dix minutes plus tard.

Après cette victoire, le DHJ remonte à la 8è place avec un total 30 points, alors que le RCOZ (27 pts) est relégué au 12è rang.

Dans l’autre match disputé samedi au stade Saniet Rmel à Tétouan, le MAT a eu raison du MCO sur le large score de 4 à 1.

Les quatre réalisations des Tétouanais ont été l'œuvre de Soufiane Aznabet (24è), Khalil Benhomes (52è), Ayoub Lakhal (54è) et Said Grada (71è). Entre-temps, Chukwudiebube Emeka Ogbugh (30è) avait réduit le score pour les représentants de l'Oriental. Suite à cette victoire, le MAT se retrouve à la 13ème place avec 25 points, alors que le MCO, comme précité, (32 pts) stagne à la 5è position.

A noter que le match ASFAR-KACM devait avoir lieu lundi soir au Complexe Moulay Abdellah à Rabat.

Il convient de rappeler que les rencontres devant opposer le HUSA au WAC et la RSB au CAYB ont été reportées à une date ultérieure, en raison de l’engagement du Wydad en Ligue des champions et de la Renaissance de Berkane et du Hassania d’Agadir en Coupe de la Confédération CAF.