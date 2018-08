Le Raja carbure d’entrée

Le coup d’envoi du championnat national de football, Botola Pro Maroc Telecom D1, a été donné samedi par la programmation de deux rencontres dont celle de la soirée entre le Raja et le CRA où il a plu des buts.

Pour leur première sortie en championnat devant leur public au Complexe sportif Mohammed V, les Verts ont carburé, scellant les débats de cette partie sur le score fleuve de 6 à 0. Les buts du Raja ont été inscrits par Saif al-Din Alami (7è), Soufiane Rahimi (33è), Mouhcine Yajour (56, 68), Zakaria Hadraf (81) et Omar Boutayeb (86).

Une large victoire saluée par le coach du Raja, Juan Carlos Garrido qui n’a pas manqué de féliciter ses poulains qui ont sorti un match plein, ce qui devrait booster le groupe à conserver cet élan au cours des prochaines sorties.

Quant à l’entraîneur du Chabab d’Al Hoceima, Mimoun Ouali, il a tenu à assumer pleinement sa responsabilité suite à cette déconvenue, affirmant qu’il y a une grande différence entre les joueurs des deux équipes et précisant lors de la conférence d’après match que cette déroute peut être justifiée par les problèmes qui mine le club depuis un bon bout de temps.

Si le CRA a eu droit à une entame compliquée, ce n’est point le cas pour le nouveau promu, le Mouloudia d’Oujda qui s’en est tiré à bon compte à l’issue de son match en déplacement à Berkane contre la Renaissance locale, écurie qui tourne à plein régime en compétition continentale.

Ce derby de l’Oriental s’est soldé par un score de parité, un partout, avec des Oujdis buteurs en premier sur penalty transformé à la 87ème minute de jeu par Soufiane Bahassa. Une petite avance que le MCO n’a pu préserver puisqu’au temps additionnel, les locaux ont obtenu eux aussi un tir au but réussi par Laba Kodjo.

Cette première manche du championnat devait se poursuivre hier avec la programmation des matches CAYB-HUSA et OCK-MAT. Lundi, le tenant du titre, l’IRT, recevra à partir de 18h00 au Grand stade de Tanger, le RCOZ, alors qu’à 20h30, le KACM affrontera au Grand stade de Marrakech le FUS de Rabat.

A signaler en dernier lieu que cette journée inaugurale a été tronquée de deux rencontres, à savoir OCS-WAC et ASFAR-DHJ, et ce en raison de l’engagement du Wydad et du Difaâ ce mardi en Ligue africaine des clubs champions.