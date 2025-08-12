Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Khalid Boutaïb s’engage avec le KACM

Mardi 12 Août 2025

Khalid Boutaïb s’engage avec le KACM
Autres articles
L'attaquant international Khalid Boutaïb vient de s’engager avec le Kawkab Athlétique Club de Marrakech (KACM)-section football, "dans le cadre d'une démarche visant à renforcer qualitativement la ligne offensive du club emblématique de la cité ocre".

"Khalid Boutaïb (38 ans) a signé avec le KACM pour une saison sportive courant jusqu'à la fin de la saison 2025-2026, avec possibilité de renouvellement dans le cadre d'un transfert libre", a indiqué à la MAP, le porte-parole du club, Youssef Dahir.

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre de la stratégie de renforcement de la ligne offensive, avec des joueurs expérimentés, notamment après le retour en Botola Pro D1, a-t-il expliqué.
Ce joueur marocain a évolué dans plusieurs clubs de renommée tels que Ajaccio et Strasbourg (France), Malatyaspor (Turquie) et le club de Zamalek (Egypte).
Il a aussi défendu les couleurs de l'équipe nationale marocaine dans 20 matchs, inscrivant 8 buts.

Avec l'arrivée de Khalid Boutaïb, le KACM porte à 11 le nombre de recrues durant ce mercato estival, dans le cadre d'un projet visant à ramener le club à sa place naturelle parmi les clubs d'élite.

Libé

Lu 113 fois

Tags : KACM, Khalid Boutaïb

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

https://www.instagram.com/ntla9awfbladna/
Agenda
    Aucun événement à cette date.
https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

CHAN-2024 : Le Maroc, un favori très attendu par les prétendants au sacre

05/08/2025

Hakimi et Bounou nommés au Ballon d'Or 2025

08/08/2025

Anas El Mahraoui : Les joueurs marocains déterminés à signer un bon résultat contre le Kenya

08/08/2025

CHAN : Présence remarquée des supporters marocains à Nairobi

07/08/2025
 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication