Le Raja assure Le WAC trébuche

Fortunes diverses pour le Raja et le Wydad à l’issue de leurs déplacements respectifs pour le compte de la seconde journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique.



Les Verts ont réussi, vendredi, un joli coup du côté du stade 5 Juillet à Alger après avoir surclassé l’Entente de Sétif par 1 à 0 (groupe B), tandis que les Rouges ont cédé le pas, samedi à Luanda, devant l’équipe angolaise de Petro Atletico qui s’est imposée surle score de 2 à 1 (groupe D).



Le Raja se trouve en droit de se targuer de sa parfaite opération après avoir bien négocié le cap sétifien dans un match disputé à huis clos. Les Verts, qui restaient sur deux nuls de rang en championnat et une victoire à l’arraché lors de la première manche de la C1 face aux Sud-Africains d’Amazulu, étaient dans l’obligation de secouer le cocotier en vue d’apaiser la tension et les voix qui ne cessent de réclamer le limogeage du coach belge, Marc Wilmots.



Les Casablancais ont dû attendre la seconde période pour trouver la brèche par l’entremise de Mohamed Zrida à la 71ème minute. Après l’ouverture du score, les partenaires du capitaine Mohcine Moutawalli n’ont pas lâché prise et ont su comment gérer le reste du temps, scellant le sort de cette partie sur une précieuse victoire, permettant au club de conforter son statut de leader avec un total de six points, soit trois longueurs d’avance sur l’ESS et Amazulu qui a disposé, vendredi à domicile, de la formation guinéenne de Horoya Conakry (1-0).



Comme précité, si le Raja a regagné la maison avec une victoire à la clé, ce n’était pas le cas pour le Wydad battu, à Estadio 11 Novembro à Luanda par Petro Atletico (2-1). Il faut dire que les Rouges sont passés à côté de leur match, produisant un football indigne du standing d’une équipe qui vise les premiers rôles.



Petro Atletico a démontré que son match nul ramené du Caire aux dépens du Zamalek lors de la première journée n’est pas spolié (2-2). Les Angolais ont survolé les débats, inscrivant le premier but juste avant la fin de la première mi-temps grâce àTigaoAzulao qui a exploité l’arrivée en retard d’Achraf Dari et la sortie hasardeuse de Reda Tagnaouti.



La réaction des Casablancais, qui s’étaient imposés au match inaugural face à l’autre équipe angolaise de Sagrada par 3 à 0, ne s’est pas fait attendre. A l’heure du jeu, Jalal Daoudi, sur un coup franc direct, a trompé la vigilance du keeper de Petro, mais ce n’était que partie remise. Les Rouges, qui peinaient à garder le ballon, se sont montrés incapables de contenir la fougue de l’adversaire qui a doublé la mise sur un but identique au premier, œuvre de Yano (68è).



Avec une victoire et une défaite, le WAC troque la première loge contre une deuxième place avec 3 points, au moment où Petro Atletico mène le bal avec 4 points, alors que le Zamalek est troisième (2 pts) après son nul à l’extérieur devant Sagrada, bon dernier (1 pt).



Le Wydad s’est mis une pression dont il s’en serait passé volontiers avant son opposition contre le Zamalek prévue le 25 courant au complexe sportif Mohammed V à Casablanca. Les hommes de Walid Regragui seront sommés de renouer avec la victoire afin d’entrevoir la suite du parcours dans de bonnes dispositions, tout comme le Raja qui visera en fin de semaine le petit chelem en accueillant le Horoya Conakry.



Mohamed Bouarab