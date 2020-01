Le Raja accroché par le MCO

Le Raja de Casablanca et le Mouloudia d'Oujda se sont quittés sur un score de parité (1-1), en match retard comptant pour la douzième journée, disputé mercredi sur la pelouse du Complexe sportif Mohammed V à Casablanca.

Les Rajaouis, qui espéraient retrouver le podium, ont pris l'avantage à la 13è minute de jeu par l'entremise de Hamid Ahadad.

Alors que la rencontre se dirigeait vers une victoire des Verts, les Oujdis ont remis les pendules à l'heure à quinze minutes de la fin grâce à un but signé Nabil Jaadi.

Au terme de cette rencontre, le Mouloudia demeure troisième avec un total de 23 points, tandis que le Raja de Casablanca pointe à la quatrième position avec 22 points.

A noter que le championnat national se poursuivra ce week-end et lundi pour le compte de la 14ème journée qui sera amputée de quatre rencontres, à savoir Hassania Agadir-Ittihad Tanger, Moghreb Tétouan-Renaissance Berkane, Raja-Olympique de Khouribga et Rapide Oued Zem-Wydad. Ces matches ont été reportés à une date ultérieure en raison de l’engagement en cette fin de semaine du WAC et du Raja en Ligue africaine des clubs champions et de la RSB et du HUSA en Coupe de la Confédération.

Ainsi, le bal de cette journée sera ouvert samedi par la rencontre qui opposera le Youssoufia de Berrechid au Raja de Béni Mellal. Dimanche, la Renaissance de Zemamra donnera la réplique à l’ASFAR et le Fath qui vient de se séparer de son entraîneur Walid Regragui, parti au club qatari de Dehil, jouera le Difaâ d’El Jadida.

Lundi, l’Olympic de Safi recevra au stade El Massira le Mouloudia d’Oujda, un sacré client au titre de cette saison.



Programme

Samedi

Youssoufia Berrechid-Raja Béni Mellal (Complexe municipal de Berrechid-19h)

Dimanche

Renaissance Zemamra-AS.FAR (Stade Ahmed Choukri de Zemamra-15h)

Fath Union Sport-Difaâ El Jadida (Stade Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat-19h)

Lundi

Olympic Safi-Mouloudia Oujda (Stade El Massira de Safi-17h)



Reportés

Hassania Agadir-Ittihad Tanger

Moghreb Tétouan-Renaissance Berkane

Raja Casablanca-Olympique Khouribga

Rapide Oued Zem-Wydad Casablanca