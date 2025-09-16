Le PSG maîtrise mais perd encore des plumes avant la C1

Grâce à un doublé de Bradley Barcola, le PSG a enchaîné une quatrième victoire en autant de rencontres dimanche face à Lens (2-0) lors de la 4e journée de Ligue 1, mais déplore trois nouveaux blessés, trois jours avant d'entamer sa campagne de Ligue des champions.



En tête du championnat avec 12 points, Paris devance Lille (2e, 10 pts), vainqueur de Toulouse à domicile 2-1, tandis que Lyon (4e, 9 pts) s'est sabordé à Rennes (3-1) en clôture de la journée.



Barcola a ouvert le score grâce à une superbe frappe enroulée (15e) avant de doubler la mise en deuxième période d'un tir à ras de terre (51e). Avec trois buts inscrits cette saison, il rejoint notamment son coéquipier Joao Neves en tête des meilleurs buteurs du championnat.



Mais la rencontre du PSG a été ternie par les sorties sur blessures de Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in et Lucas Beraldo, alors que les champions d'Europe devront déjà faire sans Désiré Doué et Ousmane Dembélé face à l'Atalanta Bergame mercredi.



Paris a tout de même profité de la rencontre pour organiser une cérémonie d'adieux à un "titi" historique, Presnel Kimpembe, qui a quitté le club en début de saison, 20 ans après y être arrivé pour le Qatar SC.



Plus tôt dans la journée, Lille, apathique, mené, puis renversant, a arraché la victoire in extremis face à Toulouse (2-1) grâce à un but d'Ethan Mbappé, dans la dernière minute du temps additionnel (90e+8) au Stade Pierre-Mauroy.

Après la gifle reçue face aux Parisiens (6-3) avant la trêve internationale, Toulouse chute à nouveau, et occupe la dixième position (six points).



Lors du dernier match de la journée, Lyon qui restait sur trois victoires en trois rencontres, se dirigeait vers un nouveau succès à dix minutes de la fin face à Rennes, mais a coulé à la suite de l'expulsion évitable de Tyler Morton (1-3).



Le jeune Kader Meïté, 17 ans, sorti du banc, a été le détonateur rennais, en inscrivant un doublé dans le temps additionnel. Avec sept points, les joueurs de Habib Beye sont seuls 6e du championnat.



Vainqueur de son premier match en Ligue 1 à domicile face à Metz, le Paris FC, ambitieux promu, a obtenu son premier succès à l’extérieur en s'imposant 2-1 à Brest pour le retour de Pierre Lees-Melou à Francis-Le Blé.



Les Parisiens, désormais 10e de Ligue 1, ont fait la différence en première période grâce à Willem Geubbels (14e) et Vincent Marchetti (34e), avant de résister en seconde période aux assauts brestois.



Les Bretons qui ont buté sur le gardien parisien, Obed Nkambadio, en feu, n'ont toujours pas gagné cette saison tout comme Metz, rejoint par Angers dans le temps additionnel (1-1), après un penalty de Himad Abdelli.



Dans le temps additionnel également, sur penalty aussi (de Joaquin Panichelli 90e+1), Strasbourg est venu à bout du Havre à domicile et occupe la 5e place du championnat.