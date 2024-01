Le Onze national se qualifie et sauve la CAN

Un premier pas de franchi pour le Onze national après s’être qualifié aux huitièmes de finale de la CAN 2023 dont les phases finales se déroulent actuellement en Côte d’Ivoire. Mercredi au stade Laurent Pokou à San Pédro, la sélection marocaine a clos le tour inaugural (groupe F) en beauté, suite à sa courte victoire par 1 but à 0 sur la Zambie.



L’équipe nationale a abordé les péripéties de cette confrontation en étant déjà assurée de sa qualification, contrairement à son adversaire du jour pour qui le point du match nul était nécessaire. Ne se prêtant guère au petit jeu des calculs, les Lions de l’Atlas, coachés par le sélectionneur adjoint Rachid Benmahmoud qui a suppléé Walid Regragui, suspendu par la CAF, ont rendu une bonne copie. Ils ont créé de nombreuses occasions sauf que l’efficacité leur a fait, encore une fois, défaut pour sceller le sort de cette partie sur le score de 1 à 0, but signé Hakim Ziyech (37è). Celui-ci n’a pu terminer le match après s’être blessé et le staff technique a jugé bon de ne prendre aucun risque, préférant le ménager pour la suite des débats, à commencer par la rencontre des huitièmes de finale prévue le 30 courant contre l’Afrique du Sud.



Au cours du second half, les changements d’usage ont été effectués, sans pouvoir alourdir l’addition. Une victoire par 1 à 0 qui arrange les affaires des Marocains qui, faut le reconnaître, ont pu sauver cette 34ème CAN permettant au pays hôte, en dépit d’un maigre butin de 3 points, de poursuivre l’aventure et d’accéder au tour des huitièmes de finale.



A propos de ce stade de la compétition, Rachid Benmahmoud a indiqué dans une déclaration rapportée par la MAP que « nous devons être mieux concentrés. Ça sera un autre tournoi. J’espère que les attaquants seront plus efficaces face à l’Afrique du Sud ».



Dans l’autre match de ce groupe, les sélections tanzanienne et congolaise (RDC) se sont quittées sur un nul blanc. Le Maroc a ainsi terminé leader de son groupe avec un total de 7 points, devant la RDC qui a totalisé 3 unités, alors que la Zambie et la Tanzanie, éliminées, se sont classées respectivement troisième (2 pts) et quatrième (2 pts).

M.Bouarab



Ils ont dit

Rachid Benmahmoud (sélectionneur national adjoint) :

«La gestion d’un match de ce genre doit être pertinente. Le plus important est que nous sommes désormais capables de gérer chaque match. Nous sommes en train d’essayer des stratégies afin de ramener le trophée à domicile. Cette génération de joueurs est consciente de la tâche qui lui incombe.



Je remercie les supporters marocains qui ont fait le déplacement jusqu’ici à San Pedro. Ils nous ont vraiment soutenus. Nous avons joué ce match pour nous emparer de la première place et avons essayé de donner l’opportunité à de nouveaux joueurs. Nous n’avons pas pu concrétiser les innombrables occasions que nous avons eues, mais l’essentiel est de ne pas encaisser de but. Nous sommes en train d’apprendre.



En huitièmes de finale, nous devons être mieux concentrés. Ça sera un autre tournoi. J’espère que les attaquants seront plus efficaces face à l’Afrique du Sud.

Le match de mardi prochain n’a rien à voir avec la dernière rencontre que nous avons disputée face à l’Afrique du Sud (1-2, en juin dernier en éliminatoires de la CAN). Il s’agira d’un autre match avec de nouvelles ambitions.



L’absence de Oualid Regragui, un homme qui a énormément donné au football africain, ne nous a pas vraiment impactée, car le travail a été déjà fait. On a appris la nouvelle dans la journée. On a disputé ce match comme si Oualid était parmi nous. Nous respectons la décision de la CAF, mais nous comptons exercer nos droits pour rendre justice à Oualid".



Avram Grant (sélectionneur de la Zambie) : « Je suis fier de mes joueurs. Ils ont montré une grande force de caractère durant les trois matches de ce premier tour. La Zambie a fait énormément de progrès. Les joueurs se sont battus. Le Maroc dispose d’un grand potentiel et de bons joueurs. Mais en réalité, sur le rectangle vert, il n’y avait pas une grande différence entre les deux protagonistes.

Ce n’était pas facile de jouer face au Maroc. Nous nous sommes procurés des occasions de scorer, mais la seule erreur que nous avons commise nous a coûté l’élimination.

Nous avons de jeunes joueurs qui vont acquérir davantage d’expérience dans l’avenir. Nous devons continuer à travailler afin de nous améliorer et espérer nous qualifier au prochain Mondial. Nous avons joué contre des équipes qui sont meilleures que nous. Nous étions logés dans un groupe difficile. On méritait de se qualifier aux huitièmes de finale, mais c’est le football".



Sofiane Amrabat, élu homme du match: « La CAN est une compétition très difficile. Nous avons vu beaucoup de surprises lors de ce premier tour. Notre objectif était de finir premiers. C’était un match difficile. On doit s’améliorer et préparer comme il se doit le prochain match.

Nous avons été surpris par la suspension de Oualid Regragui. Il est très important pour nous et il nous manque. Mais nous devons faire face à cette réalité. J’espère qu’il sera de retour pour le prochain match".