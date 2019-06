Le Onze national poursuit sa préparation au grand complet

La sélection nationale a effectué une séance d’entraînement mardi au terrain annexe du stade Haras Al Houdoud au Caire dans une ambiance festive.

Lors de cette séance d’environ 120 minutes, le staff technique a focalisé sa préparation sur des exercices de ballon et des oppositions entre joueurs pour davantage de cohésion en prévision du match face à la Côte d’Ivoire, ce vendredi à 18h00 au stade Assalam au Caire, pour le compte de la 2ème journée du 1er tour de la CAN Total Egypte 2019.

Une autre séance d’entraînement des Lions de l’Atlas était programmée mercredi en présence de journalistes et photographes accrédités pour la couverture de la CAN.

Par ailleurs, l’international marocain Ghanem Saïs a affirmé mardi que la sélection nationale est déterminée à remporter les 3 points du match face à la Côte d’Ivoire.

Dans une déclaration à la presse peu avant la séance d’entraînement du Onze national, Saïss a souligné que l’EN a tourné la page du premier match contre la Namibie et a les yeux braqués sur celui de vendredi prochain face à la Côte d’Ivoire .

Et d’ajouter que les préparatifs des Lions de l’Altas pour cette rencontre vont bon train, tout en mettant l’accent sur la performance de l’équipe ivoirienne composée de joueurs talentueux et expérimentés.

Pour rappel, lors de la première journée, le Maroc et la Côte d’Ivoire avaient surclassé respectivement la Namibie et l’Afrique du Sud sur le score identique d’un but à zéro.

Lors de la troisième manche de ce premier tour, prévue lundi prochain, le Onze national affrontera la sélection sud-africaine, alors que la formation ivoirienne aura à donner le ton à son homologue namibienne, sachant que les deux premiers en plus des quatre meilleurs troisièmes se qualifieront au tour des huitièmes de finale de cette 32ème CAN.