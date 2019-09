Le Onze national des locaux attendu aujourd’hui à Alger

Le Onze national des locaux s’envolera aujourd’hui pour Alger en vue d’affronter, samedi prochain à 19h15 au stade Mustapha Tchaker à Blida, son homologue algérien pour le compte du match aller des éliminatoires du CHAN 2020 dont les phases finales sont prévues au Cameroun.

Avant le voyage, l’équipe marocaine a peaufiné son programme de préparation en ce début de semaine du côté du Centre de football de Maâmoura. Dans une déclaration au site officiel de la FRMF, le sélectionneur national Houcine Ammouta s’est dit confiant à propos de cette confrontation qui « se jouera en deux actes », espérant que « l’équipe puisse ramener un probant résultat ». Et d’ajouter que « les séances d’entraînement de mardi et de mercredi ont été pour nous l’occasion de voir tout le groupe et surtout de savoir l’état de forme des joueurs qui avaient disputé avec leurs clubs respectifs le week-end dernier les matches des Coupes africaines ».

Si l’affrontement s’annonce difficile, pour le sélectionneur, l’optimisme mesuré doit rester de mise, faisant part de la motivation du groupe qui sera sans aucun doute au rendez-vous.

A l’instar de l’entraîneur, les joueurs, et à l’approche de cette rencontre capitale, tiennent à afficher un moral au beaux fixe en vue d’aborder la sortie du côté de Blida dans de parfaites conditions. Toujours au micro du site fédéral, le dernier convoqué Badr Benoun a indiqué que « le match contre la sélection algérienne ne sera pas une mince affaire. Néanmoins, tous les joueurs sont fins prêts et décidés à obtenir un bon résultat qui leur permettra de disputer le match retour le 18 octobre prochain dans de bonnes conditions ».

Même son de cloche dans la déclaration du sociétaire de la Renaissance de Berkane El Arbi Naji. Celui-ci a rappelé que « le Maroc est le tenant du titre et nous devons honorer notre standing, à commencer par réussir ce match de Blida et assurer la qualification au CHAN 2020 ».

Il convient de signaler que pour préparer ce match derby, le Onze national avait joué, au Grand stade de Marrakech, deux matches test remportés respectivement au détriment du Niger (2-0) et du Burkina Faso (1-0).

Pour ce qui est de l’adversaire, la sélection algérienne se trouve en concentration depuis lundi dernier au centre technique national de Sidi Moussa. D’après une dépêche de l’APS, 24 joueurs sont retenus par le coach français Ludovic Batelli pour la confrontation de samedi, sachant que ces derniers s’étaient contentés d’un seul match amical devant la sélection olympique algérienne.