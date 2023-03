Le Onze national de retour: Le Brésil pour des retrouvailles en toute beauté avec le public

Le Onze national affrontera, ce samedi à partir de 22 heures au Grand stade de Tanger, la sélection du Brésil au titre d’un match amical tant attendu par le public marocain.

Ça sera la première sortie des Lions de l’Atlas après l’épopée du Mondial qatari lors duquel ils ont pu atteindre, contre toute attente, le stade des demi-finales, un exploit jamais réalisé auparavant par une équipe nationale africaine ou arabe.



Une opposition qui revêt, certes, l’aspect d’un match de gala mais qui sera un test majeur pour l’EN face à une grossse cylindrée du football mondial. Pour ce faire, le sélectionneur national, Hoalid Regragui, a fait appel pratiquement à l’ensemble de l’armada présente à la Coupe du monde à laquelle se sont ajoutés quelques éléments, particulièrement de jeunes internationaux appelés à faire partie de l’équipe A et celle des U23, une catégorie qui devra disputer au mois de juin à la maison le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Paris 2024.



Pour préparer ce match, la sélection marocaine a regagné depuis lundi dernier son camp de base au Complexe Mohammed VI de football à Maamoura. Le staff technique a programmé toute une série de séances d’entraînement en vue de peaufiner les réglages nécessaires dans une ambiance bon enfant afin d’être fin prêts samedi soir pour ce match qui se jouera à guichets fermés.



Si pour la vieille garde, cette rencontre contre le Brésil, troisième face-à-face entre les deux teams, sera une sortie pour confirmer son talent devant son public, pour la génération montante, ça sera une excellente opportunité de se mettre dans le bain de la compétition de haut niveau. D’ailleurs, les déclarations des néophytes relayées par le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, versent toutes dans un seul sens: Faire bonne figure et honorer leur première cape.



Pour le sociétaire de l’équipe B du FC Barcelone, Chadi Riad, «c’est un honneur d’être convoqué en équipe nationale A du fait que cela a toujours été un rêve pour moi». Même appréciation chez Ayoub El Amraoui, défenseur de l’OGC Nice, qui n’a pas manqué de faire part «du bon accueil qui nous a été réservé par les internationaux capés. Nous espérons réaliser de belles choses à commencer par ce choc face au Brésil» qui sera privé, à cause de blessure, de trois joueurs, à savoir Neymar, Marquinhos et Richarlison.



Quant à Benjamin Bouchouari qui évolue au sein du club français de Saint-Etienne, il s’est dit aussi fier qu’honoré de porter le maillot des Lions de l’Atlas, avant d’ajouter que « nous allons donner le meilleur de nous-mêmes afin d’être à la hauteur des attentes du public marocain».

Il convient de rappeler que la sélection marocaine disputera un second match amical mardi prochain au stade Metropolitano à Madrid contre le Onze péruvien. Ces deux dates FIFA du mois de mars ont été exploitées par la FRMF pour permettre à l’EN de préparer ses prochaines sorties officielles comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023, sachant que le Maroc domine le groupe K devant l’Afrique du Sud et le Liberia au moment où le Zimbabwe a été exclu.



Mohamed Bouarab