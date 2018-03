Le Onze national conserve son rang au classement FIFA de mars

Statu quo du Onze national au tout dernier classement de la FIFA communiqué hier. Pour ce mois de mars, la sélection marocaine occupe la 42ème place avec un total de 694 points, soit deux unités de plus que le précédent «ranking», portant le nom de l’un des grands sponsors de la Fédération internationale de football.

Sur le plan africain, l’équipe nationale se trouve au pied du podium, en étant quatrième derrière des sélections qui, elles aussi, sont parvenues à se maintenir dans leurs postes. Ainsi, c’est la Tunisie qui arrive en pole position avec un cumul de 920 points, devant le Sénégal (862 pts) et la RD.Congo (728 pts).

Hormis le Maroc, la Tunisie et le Sénégal, les deux autres représentants du football africain aux phases finales du Mondial russe cet été, à savoir l’Egypte et le Nigeria sont classés respectivement 44è (687 pts) et 52è (609 pts).

La sélection nationale pourrait progresser de quelques rangs au prochain classement devant être rendu public le 12 avril au cas où elle s’imposerait lors des deux matches tests de ce mois-ci contre la Serbie, le 23 au stade olympique de Turin, et l’Ouzbékistan, le 27 au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca.

A rappeler que le sélectionneur national, Hervé Renard, a convoqué 28 joueurs pour ces deux rencontres qui entrent dans le cadre de la préparation de l’EN aux phases finales de la Coupe du monde où elle aura à affronter l’Iran, le Portugal et l’Espagne.

Pour ce qui est du haut du tableau, aucun changement n’est intervenu sauf le cas de la Pologne qui a gagné une place, troquant le septième rang contre le sixième qu’elle partage avec l’Espagne (1228 pts). Ainsi, le Top cinq est dominé par la sélection allemande qui cumule 1609 points, devant le Brésil (1489 pts), le Portugal (1360 pts), l’Argentine (1359 pts) et la Belgique (1337 pts).

Il convient de signaler en dernier lieu que si des changements n’ont pas été enregistrés, cela est dû au fait que ce classement du mois de mars n’a pris en considération que les résultats des deux derniers matches amicaux.