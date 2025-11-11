Augmenter la taille du texte
Mardi 11 Novembre 2025

Le Marocain Samir El Mourabet prolonge avec le Racing Strasbourg jusqu'en 2030
Le Racing Club de Strasbourg, actuel 4e au classement du championnat de France de football (Ligue 1), a annoncé lundi la prolongation du contrat de son jeune milieu de terrain marocain Samir El Mourabet jusqu’en 2030.

"Pur produit de la Racing Mutest Académie, El Mourabet est désormais lié au club jusqu’en 2030", indique le club alsacien dans un communiqué. Son premier contrat professionnel courait jusqu’en 2027.

Arrivé au club à l’âge de 10 ans, le milieu de terrain gaucher a patiemment gravi tous les échelons au sein de l’académie alsacienne, où il a défendu les couleurs de chaque équipe de jeunes. "Il fait partie des plus belles réussites récentes du centre de formation strasbourgeois", précise le Racing.

Né à Strasbourg en 2005, El Mourabet a débuté sa carrière professionnelle en National 3 avec la réserve. Il fait sa première apparition avec l’équipe Pro en janvier 2024 lors d'un match de Coupe de France remporté 4-0 contre Avoine Chinon.

L’international marocain s’est imposé cette saison comme un élément clé du dispositif du coach anglais Liam Rosenior. "Aucun joueur du Racing n’a participé à plus de rencontres que lui cette saison en championnat", indique son club.

Cette prolongation jusqu’en 2030 s’inscrit dans la volonté du Racing de "fidéliser ses talents issus de la formation" et de "bâtir sur l’identité locale".
Avec cette prolongation, Strasbourg sécurise ainsi l’un de ses plus grands espoirs et confirme sa stratégie axée sur la formation et la stabilité de son effectif.

