Le Maroc, un modèle de tolérance et de dialogue interreligieux

Le Royaume du Maroc est un modèle de tolérance, de coexistence et de dialogue interreligieux, ont affirmé, mardi à Tanger, les participants au Forum de la tolérance, organisé à l’initiative du Centre marocain pour la tolérance et le dialogue interreligieux.



Tenu en coordination avec la Fondation Adam pour la fraternité humaine, l’archidiocèse de Tanger et la Communauté juive de la région de Marrakech-Safi, sous le thème “La fraternité humaine face au discours de haine: une bataille mondiale pour la coexistence et la tolérance”, ce forum a été l’occasion pour les participants de souligner que le Maroc, dans un monde en proie à des tensions et des conflits croissants, se distingue comme une oasis de dialogue, de coexistence et de tolérance entre les religions, grâce à la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine.



Dans ce sens, Emilio Rocha Grande, Archevêque de Tanger, a affirmé “nous souhaitons planter depuis la ville de Tanger une graine de paix, dans l'espoir qu'elle devienne un arbre puissant qui nous couvrira en tant que chrétiens, juifs, musulmans et personnes de toutes religions et ethnies, unis par la dignité humaine, pour un monde plus juste et une société plus fraternelle, comme c'est le cas au Maroc, où nous coexistons tous en paix”.



Il s’est dit très heureux de participer à ce forum, abrité par la cathédrale de Tanger, qui vise à promouvoir le dialogue interreligieux, notant que cet événement est l’occasion d’exprimer un espoir de paix et un rejet de tout discours de haine, susceptible d'alimenter la violence et de contribuer aux fractures, notamment en cette période difficile au niveau international, marquée par la montée des tensions.



Pour le président de l'Association juive marocaine du Mexique, Moisés Amselem Elbaz, le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, est un modèle de coexistence entre les trois religions.



Il a relevé, dans une déclaration à la MAP, l’importance de poursuivre le dialogue entre les représentants des religions, ici et à l'international, pour construire des ponts de coopération entre les nations, conformément aux enseignements religieux.



Pour sa part, le président du Centre marocain pour la tolérance et le dialogue interreligieux, Mohamed Aabidou, a noté que ce forum commémore un événement universel, la Journée internationale de lutte contre le discours de haine, faisant savoir qu’il s’agit d’une occasion de rappeler le rôle que joue le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, dans la diffusion des valeurs de tolérance et d'amour entre les peuples.

Le forum est également une opportunité pour tous de s’unir, de prier pour la paix, de diffuser les valeurs d'amour, de tolérance et de coexistence pour mettre fin aux guerres, en plus de rappeler les valeurs qui nous unissent en tant qu'êtres humains, afin de rejeter les discours de haine, qui mettent en danger l'avenir de l'humanité, a-t-il ajouté.



Le forum a aussi été l’occasion de mettre en avant le rôle du Maroc et de la Commanderie des croyants dans la diffusion des valeurs de tolérance, de paix et de coexistence, ainsi que dans la construction de liens de coopération, de compréhension mutuelle et de fraternité entre les différentes religions, en plus du rôle important des hommes de la religion dans le rapprochement des différentes religions par le dialogue, la communication et l'appel à la tolérance religieuse et au rejet de la violence, de l'extrémisme et de la haine d'autrui.



Selon un communiqué des organisateurs, le Maroc est riche d’une longue histoire de tolérance et de coexistence entre différentes cultures et religions, et représente un grand espoir pour l'humanité et un exemple unique d’un pays musulman où toutes les composantes ont vécu et vivent en parfaite harmonie.



Le Royaume du Maroc, sous la conduite clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, joue le rôle de porte-étendard de la tolérance religieuse et des valeurs universelles nobles, en plus d’être une source d'inspiration pour tous les peuples et d’espoir pour l'humanité, ce qui en a fait un modèle à suivre à l'échelle mondiale.