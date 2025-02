Le Maroc, un marché idéal pour l'expansion des franchises américaines

Le Maroc, avec son économie dynamique et sa main-d'œuvre jeune et motivée, constitue un marché idéal pour l'expansion des franchises américaines, a affirmé, mercredi à Casablanca, la consule générale des Etats-Unis à Casablanca, Marissa Scott.



"Grâce à un climat d’investissement stable et attractif, plusieurs enseignes américaines ont déjà réussi leur expansion au Maroc", a fait remarquer Mme Scott qui intervenait lors du coup d’envoi de Morocco Franchise Exhibition 2025, initié par la Fédération marocaine de la franchise.



Mettant en lumière le potentiel du marché marocain pour les entreprises américaines, elle a estimé que la collaboration des franchises américaines avec des entrepreneurs marocains, contribue à la création d'emplois et au renforcement des liens économiques entre les deux pays, rapporte la MAP.



"Avec la demande croissante de produits et services diversifiés, le modèle de la franchise offre une plateforme efficace pour le développement des affaires", a-t-elle soutenu.

Ainsi, elle a réitéré l’engagement de la mission américaine au Maroc à soutenir les entrepreneurs et les entreprises cherchant à élargir leur portée, que ce soit par le biais de la franchise ou d'autres modèles innovants.



Le Morocco Franchise Exhibition 2025 connaît la participation de plus de 100 exposants issus de divers secteurs dans l’objectif de promouvoir l’implantation et l’expansion de nouvelles franchises.



Inauguré en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat (CCIS-CS), Hassan Berkani, ce salon table sur près de 10.000 visiteurs.



Cette édition est marquée par l’organisation de conférences et ateliers animés par des experts autour des thématiques clés, notamment les meilleures stratégies de développement des franchises, les mécanismes de financement, et les opportunités d’implantation sur le marché africain.