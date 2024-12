Le Maroc souligne son engagement à adhérer à tout effort international visant à créer les conditions favorables à la relance du processus de paix au Moyen-Orient

Le Royaume du Maroc a souligné, lundi au Caire, son engagement à adhérer à tout effort international visant à créer les conditions favorables à la relance du processus de paix au Moyen-Orient, selon des critères clairs et un calendrier précis, loin de la logique de gestion de crise.



L’ambassadeur, directeur général des relations bilatérales et des affaires régionales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Fouad Yazough, représentant du Maroc à la conférence ministérielle sur le renforcement de la réponse humanitaire à Gaza, a indiqué, dans une allocution à cette occasion, que le premier pas dans ce sens consiste en l’arrêt immédiat et durable de la guerre dans la bande de Gaza, la protection des civils, l’entrée en quantités suffisantes et sans entraves des aides humanitaires et leur acheminement aux populations concernées, dans la perspective d’entamer le processus de reconstruction.



"Le chemin vers la paix n’est pas pavé de roses, mais parsemé d’obstacles et de difficultés, notamment dans le contexte des tensions prévalant et de la montée des velléités d’extrémisme et des violences de toutes parts", a-t-il enchaîné, notant que, pour faire face à cet extrémisme, "il est nécessaire de faire preuve de l'audace politique nécessaire et de persévérer dans cette approche" pour un avenir meilleur garantissant sécurité et stabilité au profit des peuples de la région.



Il a, par ailleurs, relevé que la conférence ministérielle du Caire pour le renforcement de la réponse humanitaire à Gaza intervient dans une conjoncture délicate et cruciale au Moyen-Orient, en général, et dans les territoires palestiniens occupés, en particulier.



M. Yazough a souligné la nécessité pour la communauté internationale de fournir une réponse humanitaire urgente pour alléger les souffrances des civils palestiniens dans la bande de Gaza, ainsi que d’examiner les moyens d'unifier les efforts et de se pencher sur les mécanismes à même de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire de manière ininterrompue, notant que la conférence est aussi l'occasion "d'interpeller la conscience de l'humanité et de s'interroger sur la responsabilité de la communauté internationale et de l'efficacité des actions à entreprendre".



"A travers notre réunion, nous devons envoyer un message d'espoir au peuple palestinien, et à tous les peuples qui aspirent à vivre dans la sécurité et la paix", a-t-il insisté.

La situation humanitaire dans la bande de Gaza montre, plus que jamais, l'importance du rôle, purement humanitaire, de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), a-t-il dit, appelant à "continuer à soutenir ce mécanisme onusien, en tant que l'un des éléments de la stabilité escomptée dans la région".



Le Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, ne cesse, depuis le déclenchement de la guerre dans la bande de Gaza, de souligner la nécessité de s'abstenir de prendre pour cible les civils et de donner à la dimension humanitaire toute l'importance qui lui est due, tout en assurant la fluidité de l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza, à travers les différents points de passage. Aussi, le Royaume rejette de manière catégorique tout déplacement forcé des Palestiniens à l'extérieur de leurs terres, a-t-il ajouté.



"Le Royaume ne s'est pas contenté d'appels ou de prise de positions, mais il a aussi envoyé à trois reprises, sur Hautes Instructions Royales, des aides humanitaires d'urgence comprenant des denrées alimentaires, de l'eau, des médicaments et d'autres produits médicaux, notamment des dispositifs pour la prise en charge des brûlures et des urgences chirurgicales", a-t-il rappelé.



Le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de par sa position inébranlable quant à la centralité et à la justesse de la cause palestinienne et de son attachement à l'option de la paix juste, croit fermement à la nécessité d'intensifier les efforts internationaux afin de lancer un processus politique sérieux, basé sur les résolutions pertinentes de la légalité internationale, pour aboutir, par voie de négociations, à une solution politique finale conformément à la solution à deux Etats, dans laquelle Gaza fera partie de l'Etat palestinien indépendant dans les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods-Est comme capitale.