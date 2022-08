Le Maroc représenté par deux équipes au “World Amateur Team Championships-France 2022” de gol

Le Maroc aligne deux équipes aux "World Amateur Team Championships - France 2022" qui se déroulent à Paris, sur les parcours du Golf national et de Saint-Nom-La-Bretèche, du 24 août au 3 septembre, a annoncé la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG).



"Conduit par l'IGF (International Golf Federation) et accueilli lors de cette édition par la Fédération française de golf, cet événement biennal se déroulera comme de coutume en deux temps. La première semaine, l’élite féminine du golf amateur mondial dispute le Espirito Santo Trophy, dont le titre est défendu par les Etats-Unis. La seconde semaine, leurs homologues masculins jouent l’Eisenhower Trophy, que le Danemark avait remporté en 2018", explique la FRMG dans un communiqué, précisant que cet événement n’a pu se dérouler en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19.



"La présence régulière de joueurs du Pôle élite fédéral dans des événements de cette envergure vient conforter la Fédération Royale marocaine de golf, présidée par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, dans l’effort fournit pour encadrer des joueurs de haut niveau dans le but d’en faire des champions à même de concurrencer l’élite du golf mondial", souligne le communiqué.



Pour sa 29ème édition (du 24 au 27 août) le Espirito Santo Trophy compte 56 nations inscrites, dont le Maroc qui est la seule nation arabe représentée, relève le communiqué, précisant que la sélection nationale féminine est composée de Sofia Cherif Essakali, vainqueur récemment d’un tournoi AJGA (premier circuit junior des Etats-Unis), Rim Imni, championne du Maroc en titre, et de Malak Bouraeda auteur d’une historique qualification à l’US Women’s Open en mai dernier.



"Nos jeunes joueuses découvrent avec plaisir les parcours du championnat du monde, c’est une équipe jeune et motivée qui découvre la compétition à ce niveau. Une très belle expérience que d’affronter les meilleures équipes du monde dans la plus prestigieuse des compétitions amateur par équipe", explique Olivier Edmond, Directeur technique national, cité par le communiqué, qui affirme que l’objectif sera faire un meilleur résultat que l’édition précédente.



Côté messieurs, 71 nations prendront part à la 32ème édition de l’Einsenhower Trophy, du 31 août au 3 septembre. "Nos représentants auront à cœur de porter haut les couleurs du drapeau national lors de ce prestigieux tournoi amateur, dont le palmarès est chargé de noms légendaires tels que Jack Nicklaus ou encore Tiger Woods", indique la même source.