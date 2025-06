Le Maroc réitère son engagement en faveur d’une Afrique transformée capable de relever le défi d'une croissance inclusive

Le Royaume du Maroc a réitéré, mardi à Addis-Abeba, son engagement en faveur d’une Afrique transformée capable de relever le défi d'une croissance inclusive et de saisir les opportunités qui s’offrent au continent.



Intervenant lors de la 39ème Réunion d’information trimestrielle à l’intention des ambassadeurs africains, présidée par le Maroc et tenue au siège de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA-ONU), l'ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi a souligné l'engagement du Maroc à œuvrer pour une Afrique transformée, en mettant en lumière les principaux défis auxquels le continent est confronté notamment celui d'une croissance inclusive créatrice d'emplois.



Le diplomate a, dans ce sens, relevé que l'Afrique, qui demeure confrontée à des défis majeurs ayant trait à la réduction de l'aide au développement et à un accès limité à des financements abordables, dispose de plusieurs opportunités et atouts, notamment sa richesse en ressources naturelles, sa population jeune, ainsi que la zone de libre-échange continentale africaine.



Ces facteurs offrent d’énormes opportunités en matière de création d’emplois et de développement de l'industrialisation du continent, outre la possibilité de s'attaquer à la crise climatique, a-t-il soutenu.



Pour sa part, le secrétaire exécutif de la CEA, Claver Gatete, a insisté sur l’urgence de résoudre la crise de la dette et de réformer le système onusien pour optimiser les ressources, soulignant la nécessité pour l’Afrique de renforcer ses ressources domestiques et de réformer l’architecture financière, en réponse à la baisse de l’aide internationale.



Les autres intervenants ont également mis l’accent sur la baisse significative de l’aide publique au développement en Afrique et la nécessité de renforcer les ressources domestiques.