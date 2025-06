Le Maroc réaffirme sa vision d’un Atlantique solidaire

A l’occasion de la 55e assemblée générale des Etats américains (OEA), tenue mercredi à Antigua-et-Barbuda sous le thème «Construire des économies résilientes et inclusives», le Maroc a réaffirmé son attachement profond aux valeurs de solidarité, de coopération Sud-Sud et de développement partagé entre les rives de l’Atlantique.



Prenant la parole au nom du Royaume en sa qualité d’observateur permanent auprès de l’OEA, l’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, a salué l’engagement constant de cette organisation régionale pour la paix, la démocratie et la prospérité dans les Amériques.



«L’Afrique et l’Amérique latine ne sont pas seulement unies par des défis communs, mais par une communauté de solutions», a-t-il affirmé, en insistant sur le potentiel transformateur de la coopération Sud-Sud, qui place l’humain au cœur des stratégies de développement.



Mettant en perspective la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’ambassadeur Amrani a souligné que pour le Maroc, “il s’agit d’un engagement plein et sincère, qui dessine des convergences naturelles entre les pays du Sud, construit des ponts entre les nations, crée des liens entre les cultures et forge des destins communs entre des peuples issus d’horizons divers».

Le diplomate marocain a en ce sens appelé à repenser l’espace atlantique, le décrivant comme un levier stratégique de prospérité partagée.



«Il est temps d’aborder l’Atlantique non plus seulement comme un trait d’union géographique, mais comme un véritable espace politique, économique et humain, capable de rassembler le Nord et le Sud autour d’ambitions équilibrées et inclusives”, a-t-il soutenu.

L’Initiative de Sa Majesté le Roi pour l’Atlantique, a poursuivi le diplomate, “dessine un nouvel espoir, de nouveaux mécanismes et de nouvelles opportunités pour l’ensemble des pays riverains et au-delà dans les profondeurs africaines de notre continent ».



Soulignant l’émergence de l’Atlantique Sud comme nouvel axe stratégique, il a plaidé pour une intensification des synergies régionales, à la faveur du renforcement des mécanismes de concertation et d’innovation entre pays riverains, “afin de transformer notre potentiel géo-économique en un moteur tangible de croissance au service de nos citoyens».

Poursuivant dans cette lancée, M. Amrani a mis en lumière l’ancrage du Maroc dans une diplomatie de co-construction, soulignant que le Royaume s’engage dans un dialogue fondé sur le respect mutuel et l’intérêt collectif, convaincu que les partenariats équitables constituent la clé d’une coopération durable.



Il a réitéré, dans ce sens, l'engagement "clair et durable” du Royaume à renforcer sa coopération avec l’OEA et ses Etats membres. «Ensemble, tournés vers l’Atlantique, unis par la volonté d’agir, nous pouvons transformer nos convergences en résultats concrets et bâtir une architecture de coopération porteuse de paix, de prospérité et d’espoir», a-t-il conclu.



Le Maroc est observateur permanent auprès de l'OEA depuis 1981. Cette organisation, fondée en 1948, regroupe les 35 Etats des Amériques. Elle est la principale tribune gouvernementale du continent pour les questions politiques, juridiques et sociales.